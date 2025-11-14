ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें साला शहीदी दिवस को समर्पित शहीदी यात्रा में शामिल होकर गुरु जी का आशीर्वाद लिया

जो बोले सो निहाल” के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं में जोश का संचार किया

कैथल में भाजपा “कपिल कमल” कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भांगड़ा डाल जमकर मनाया जीत का जश्न

Minister Anil Vij, (आज समाज), अंबाला/कैथल : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें साला शहीदी दिवस को समर्पित शहीदी यात्रा में शामिल होते हुए गुरु जी का आशीर्वाद लिया और यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। उन्होंने “जो बोले सो निहाल” के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं में जोश का संचार किया।

यात्रा दिल्ली में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब में सम्पन्न होगी

इस अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान एवं अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री अनिल विज को सिरोपा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि यात्रा दिल्ली में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब में सम्पन्न होगी। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान सुदर्शन सिंह सहगल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

भांगड़ा डाल जमकर मनाया जीत का जश्न

बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज शाम कैथल में भाजपा “कपिल कमल” कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भांगड़ा डाल जमकर मनाया जीत का जश्न। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर जोरदार आतिशबाजी भी हुई।

ये भी पढ़ें: PM Modi On Bihar Election Results : प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फर्स्ट रिएक्शन, बोले – प्रदेश में सुशासन और विकास की जीत

ये भी पढ़ें: Hit And Run Case : नेशनल हाईवे पर हिट एंड रन का मामला – कार ने युवक को मारी सीधी टक्कर, हुई मौत