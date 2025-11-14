Minister Anil Vij ने भांगड़ा डाल मनाया बिहार में मिली जीत का जश्न, शहीदी यात्रा में लगाए “जो बोले सो निहाल” के जयकारे

Minister Anil Vij, (आज समाज), अंबाला/कैथल : हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें साला शहीदी दिवस को समर्पित शहीदी यात्रा में शामिल होते हुए गुरु जी का आशीर्वाद लिया और यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। उन्होंने “जो बोले सो निहाल” के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं में जोश का संचार किया।

यात्रा दिल्ली में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब में सम्पन्न होगी

इस अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान एवं अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री अनिल विज को सिरोपा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि यात्रा दिल्ली में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब में सम्पन्न होगी। इस अवसर पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व वरिष्ठ उप प्रधान सुदर्शन सिंह सहगल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

भांगड़ा डाल जमकर मनाया जीत का जश्न

बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज शाम कैथल में भाजपा “कपिल कमल” कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भांगड़ा डाल जमकर मनाया जीत का जश्न। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर जोरदार आतिशबाजी भी हुई।

