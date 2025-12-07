Mid-day Meal Workers : मिड-डे-मील वर्करों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

Faridabad News, आज समाज, बल्लभगढ़। चार जिलों से आए सैकड़ों मिड डे मील वर्करों ने आज रविवार को फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के आवास के सम्मुख जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच में देश के प्रधानमंत्री के नाम केन्द्रीय राज्य मंत्री के पुत्र देवेंद्र चौधरी को मिड डे मील वर्कर्स और स्कीम वर्करों के 12 सूत्री मांगों के अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए। आज के प्रदर्शन में नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम की वर्करों ने भाग लिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी वर्कर बडख़ल मोड़ पर एकत्रित हुई।

यहां पर एक विरोध सभा आयोजित की गई। किसकी अध्यक्षता फरीदाबाद की जिला प्रधान कमलेश, गुरुग्राम की जिला प्रधान मूर्ति, पलवल जिले की जिला प्रधान सोनवती और मेवात की जिला प्रधान बरीशा ने संयुक्त रूप से की। जबकि कार्रवाई का संचालन सीटू जिला सचिव पलवल रामरति चौहान ने किया। इस अवसर पर सभा को सीटू के जिला सचिव वीरेंद्र सिंह डंगवाल, पलवल सीटू के कोषाध्यक्ष रमेश चंद, सीटू जिला कमेटी सदस्य विजय झा, और पलवल जिले के पूर्व सीटू प्रधान श्रीपाल भाटी ने भी संबोधित किया।

मंत्री के आवास की तरफ किया कूच

इसके बाद सरकार की नीतियों से खफा हुई बैठी वर्करों ने मंत्री के आवास की तरफ कूच किया। मंत्री के आवास पर मिड डे मील फरीदाबाद की सेक्रेटरी गीता, पलवल की सचिव उषा, गुडग़ांव की उप प्रधान गीता और नूंह की प्रधान वारीसा ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों में तकरीबन 30 हजार मिड डे मील वर्कर्स कार्यरत हैं। 2009 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट में मिड डे मील के वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यूनियन की मुख्य मांगों में मिड डे मील वर्करों को रेगुलर किया जाए।

साल के 12 महीने दिया जाए वेतन

इनको साल के 12 महीने वेतन दिया जाए। मिड डे मील कुक का मानदेय उनके व्यक्तिगत खाते में डाला जाए। मानदेय प्रत्येक माह की 7 तारीख तक दिया जाए। मिड डे मील वर्कर्स को ग्रेच्युटी सहित सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं। इन्हें न्यूनतम पेंशन 12000 प्रति माह दी जाए।

आज की सभा को आशा वर्कर यूनियन की जिला सचिव सुधा, श्रीपाल भाटी, कमलेश आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सीटू जिला कमेटी सदस्य शिव प्रसाद, वीरेंद्र पाल, सीटू नूंह के प्रधान दीनमोहम्मद आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे।

यह भी पढ़े : Debt Relief Campaign : किसान 9 दिसंबर से करेंगे कर्जामुक्ति अभियान का आगाज