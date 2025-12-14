Meta के स्मार्ट ग्लासेस ने भारत में दी दस्तक, Ray-Ban Gen 2 में जबरदस्त कैमरा अपग्रेड

Ray-Ban Meta Gen 2 स्मार्ट ग्लास अब भारत में बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदने के लिए ऑफिशियली उपलब्ध हैं। EssilorLuxottica के साथ मिलकर बनाए गए, ये AI-पावर्ड स्मार्ट ग्लास सितंबर में पहली जेनरेशन के Ray-Ban Meta ग्लास के सक्सेसर के तौर पर ग्लोबली लॉन्च किए गए थे, लेकिन शुरुआत में ये इंटरनेशनल मार्केट तक ही लिमिटेड थे।

Meta के मुताबिक, दूसरी जेनरेशन का मॉडल कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में बड़े अपग्रेड के साथ-साथ अपने पहले वाले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा कलर ऑप्शन और फ्रेम स्टाइल लाता है।

भारत में Ray-Ban Meta Gen 2 की कीमत और उपलब्धता

भारत में, Ray-Ban Meta Gen 2 ग्लास की कीमत ₹39,900 से शुरू होती है। स्मार्ट ग्लास तीन आइकॉनिक स्टाइल में उपलब्ध हैं: Headliner, Skyler, और Wayfarer। कस्टमर शाइनी कॉस्मिक ब्लू, शाइनी मिस्टिक वायलेट, और शाइनी एस्टेरॉयड ग्रे जैसे सीजनल कलर ऑप्शन में से चुन सकते हैं।

ये चश्मे आज, 2 दिसंबर को रे-बैन इंडिया वेबसाइट और देश भर के ऑथराइज़्ड ऑप्टिकल और आईवियर रिटेलर्स के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं। हालांकि, मेटा ने अभी तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि भारत में Gen 2 चश्मे प्रिस्क्रिप्शन, सन, पोलराइज़्ड या ट्रांज़िशन लेंस ऑप्शन के साथ मिलेंगे या नहीं।

रे-बैन मेटा Gen 2 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

डिज़ाइन के मामले में, रे-बैन मेटा Gen 2 चश्मे अपनी पहली जेनरेशन वाले चश्मे से काफी मिलते-जुलते हैं। इनमें 12-मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ ही फ्रेम के दोनों तरफ LED इंडिकेटर्स लगे हैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक्टिव कैप्चर का सिग्नल देने के लिए जलते हैं।

कैमरे में एक बड़ा अपग्रेड किया गया है, जिससे यूज़र्स 30fps पर 3K रिज़ॉल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो कैप्चर पिछले मॉडल जैसा ही है, जो 3,024 x 4,032 पिक्सल के रिज़ॉल्यूशन पर इमेज देता है। मेटा ने यह भी कन्फर्म किया है कि भविष्य के सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए स्लो-मोशन और हाइपरलैप्स मोड भी लाए जाएंगे।

बेहतर ऑडियो, AI फ़ीचर्स और बैटरी लाइफ़

एक खास फ़ीचर है कन्वर्सेशन फ़ोकस, जो ओपन-ईयर स्पीकर्स का इस्तेमाल करके यूज़र जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसकी आवाज़ को बेहतर बनाता है। चश्मे में पाँच-माइक्रोफ़ोन ऐरे लगा है, जो नॉइज़ कम करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिससे वॉइस और वीडियो कॉल के दौरान बेहतर क्लैरिटी मिलती है।

बैटरी लाइफ़ में सबसे बड़ा सुधार हुआ है। मेटा के अनुसार, रे-बैन मेटा जेन 2 चश्मा एक बार चार्ज करने पर आठ घंटे तक चल सकता है, जबकि साथ में दिया गया चार्जिंग केस 48 घंटे तक का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप देता है।