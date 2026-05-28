Meta Paid Plans: अब Instagram और WhatsApp चलाने के लिए देने पड़ सकते हैं पैसे! Meta ने पेश किए नए प्लान

Meta Paid Plans: टेक की बड़ी कंपनी मेटा ने अपने पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए ऑफिशियली एकदम नए पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं।

इन प्रीमियम प्लान के साथ, मेटा का मकसद यूज़र्स को ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड और एक्सक्लूसिव सोशल मीडिया एक्सपीरियंस देना है, जिसमें एडवांस्ड टूल्स, कस्टमाइज़ेशन फीचर्स और एक्स्ट्रा प्राइवेसी कंट्रोल्स शामिल हैं, जिनका एक्सेस रेगुलर यूज़र्स को नहीं मिलेगा।

पेड प्लान की कीमत कितनी होगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा ने लॉन्च किया है:

इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस $3.99 प्रति महीने (लगभग ₹387)

व्हाट्सएप प्लस $2.99 ​​प्रति महीने (लगभग ₹290)

हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत के लिए प्राइसिंग डिटेल्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं की हैं।

इंस्टाग्राम प्लस में आने वाले एक्सक्लूसिव फीचर्स

टेकक्रंच की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंस्टाग्राम प्लस यूज़र्स को कई रोमांचक प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। सबसे बड़े एडिशन में से एक यह है कि यह देख पाएंगे कि किसी ने उनकी स्टोरी को कितनी बार रिप्ले किया है। यूज़र्स अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियंस लिस्ट भी बना पाएँगे और दूसरे लोगों की स्टोरीज़ को हिडन मोड में चुपके से देख पाएँगे।

एक और खास फ़ीचर है स्टोरी का समय बढ़ाना। खबर है कि सब्सक्राइबर स्टोरीज़ को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक लाइव रख पाएँगे और ज़्यादा विज़िबिलिटी और पहुँच के लिए हर हफ़्ते एक स्टोरी को स्पॉटलाइट भी कर पाएँगे।

अपडेट में ये भी शामिल हैं:

स्टोरी व्यूअर लिस्ट के अंदर सर्च ऑप्शन

एनिमेटेड “सुपर हार्ट” रिएक्शन

कस्टम ऐप आइकन

स्पेशल बायो फ़ॉन्ट

एक्स्ट्रा प्रोफ़ाइल पिन ऑप्शन

ये फ़ीचर क्रिएटर्स और एक्टिव यूज़र्स को ज़्यादा पर्सनलाइज़ेशन और एंगेजमेंट टूल देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

WhatsApp Plus चैटिंग एक्सपीरियंस को अपग्रेड करेगा

मेटा नए WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन के ज़रिए WhatsApp यूज़र्स के लिए बड़े अपग्रेड की भी प्लानिंग कर रहा है।

प्रीमियम प्लान में ये शामिल होने की उम्मीद है:

कस्टम चैट थीम

यूनिक रिंगटोन

प्रीमियम स्टिकर

ज़्यादा पिन की गई चैट

एडवांस चैट लिस्ट कस्टमाइज़ेशन

मकसद उन यूज़र्स के लिए मैसेजिंग को ज़्यादा स्टाइलिश, ऑर्गनाइज़्ड और पर्सनलाइज़्ड बनाना है जो अपनी चैट पर ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं।

मेटा प्रीमियम यूज़र एक्सपीरियंस पर फोकस करता है

इन नए पेड सब्सक्रिप्शन के साथ, मेटा एक ज़्यादा प्रीमियम-फोकस्ड दौर में जा रहा है, जहाँ यूज़र मंथली मेंबरशिप के ज़रिए एडवांस्ड सोशल मीडिया एक्सपीरियंस अनलॉक कर सकते हैं।

कुछ यूज़र एक्स्ट्रा फीचर्स को लेकर उत्साहित हैं, तो कुछ सवाल कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स को कस्टमाइज़ेशन टूल्स के लिए सच में पेड प्लान की ज़रूरत है जो पहले फ्री थे।

अब, सभी की नज़रें मेटा के ऑफिशियल रोलआउट पर हैं और क्या भारतीय यूज़र इन प्रीमियम सोशल मीडिया अपग्रेड के लिए पैसे देने को तैयार होंगे।