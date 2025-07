Imagine Me: मेटा ने भारत में लांच किया इमेजिन मी

पहले अमेरिका सहित कुछ देशों में उपलब्ध था फीचर

Imagine Me (आज समाज) नई दिल्ली: मेटा ने गुरुवार को भारत में अपने नए AI फीचर इमेजिन मी को लॉन्च कर दिया है। यह फीचर पहले अमेरिका और कुछ चुनिंदा देशों में ही उपलब्ध था, लेकिन अब भारतीय यूजर्स भी इसका इस्तेमाल करके खुद की अलग-अलग स्टाइल और सीनेरियो में AI-जनरेटेड तस्वीरें बना सकेंगे। यह सुविधा Meta AI इंटरफेस के जरिए Instagram, Messenger, WhatsApp और Meta AI एप पर उपलब्ध है। अच्छी बात यह है कि यह फीचर बिल्कुल मुफ्त है और सभी AI चैटबॉट सुविधाओं की तरह काम करता है।

‘Imagine Me’ एक ऐसा AI फीचर है जो यूजर के चेहरे के डेटा को स्कैन करता है और फिर उसे विभिन्न परिदृश्यों और स्टाइल्स में उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, कोई यूजर कह सकता है, “Imagine me as a 90s rockstar,” और Meta AI एक ऐसी इमेज बनाएगा जिसमें उस यूजर का चेहरा किसी गिटार बजाते हुए रॉकस्टार की बॉडी पर दिखाई देगा। यह फीचर Meta AI की चैट विंडो में एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए यूजर को “Imagine me as…” टाइप करना होगा और भेजना होगा।

कैसे करें इस्तेमाल?