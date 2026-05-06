Met Gala 2026: फैशन के नाम पर सेलेब्स ने कर दी हद पार, देखकर लोग बोले- ये क्या पहन लिया

Met Gala 2026: दुनिया भर में मशहूर ग्लैमरस मेट गाला 2026 में, फैशन ने एक बार फिर सोच की हर हद पार कर दी। मशहूर मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ़ आर्ट में हुए इस साल की थीम “फैशन इज़ आर्ट” ने सेलिब्रिटीज़ को हैरान कर देने वाले, अजीब और आर्टिस्टिक आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोटिवेट किया, जिसने फैंस को हैरान कर दिया। चमकती ड्रेस से लेकर भूतिया सिल्हूट तक, रेड कार्पेट किसी फैशन इवेंट से ज़्यादा एक फैंटेसी रनवे जैसा लग रहा था। यहाँ उस रात के 6 सबसे वाइल्ड और सबसे ज़्यादा चर्चित लुक्स हैं।

एम्मा चेम्बरलेन – द ह्यूमन स्कल्पचर लुक

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एम्मा चेम्बरलेन ने एक बार फिर अपने ड्रामैटिक लुक से ध्यान खींचा। उनके मल्टी-कलर गाउन ने अलग-अलग लाइट्स में शेड्स बदले, जिससे वह पुरानी कला का एक जीता-जागता नमूना लग रही थीं। बिखरे हुए टेक्सचर्ड बालों और बोल्ड डार्क मेकअप के साथ, एम्मा ने एक रहस्यमयी और डरावना वाइब कैरी किया जो तुरंत रात के सबसे खास पलों में से एक बन गया।

हेइडी क्लम – मार्बल स्टैच्यू से प्रेरित ट्रांसफॉर्मेशन

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“क्वीन ऑफ़ हैलोवीन” के नाम से मशहूर हेइडी क्लम ने मदर मैरी से प्रेरित एक शानदार लुक से फैंस को चौंका दिया। पूरी तरह से सफेद और ग्रे टोन में सजी, उनके आउटफिट में पत्थर जैसा टेक्सचर था जिससे वह एक चलती हुई मार्बल की मूर्ति जैसी लग रही थीं। ड्रेस की डिटेलिंग और बॉडी स्ट्रक्चर ने एक ऐसा इल्यूजन बनाया जो एक ही समय में एलिगेंट और डरावना दोनों था।

कैटी पेरी – फ्यूचरिस्टिक क्रोम मिस्ट्री

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पॉप सेंसेशन कैटी पेरी एक फ्यूचरिस्टिक ट्विस्ट के साथ आईं जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने अपने पूरे चेहरे को एक चमकदार क्रोम मास्क से ढक लिया, जिसके साथ एक फ्लोइंग सफेद गाउन था। हर कैमरा फ्लैश ने मेटैलिक मास्क को ड्रामैटिक रूप से चमकाया, जिससे उनकी एंट्री शाम के सबसे रहस्यमयी पलों में से एक बन गई।

जेनेल मोने – इलेक्ट्रिफाइंग फैशन एक्सपेरिमेंट

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जेनेल मोने ने टेक्नोलॉजी और फैशन को सबसे बोल्ड तरीके से एक साथ लाया। उनके आउटफिट में अनगिनत इलेक्ट्रिक वायर, छोटी LED लाइट, फ्लोरल पैटर्न और फ्यूचरिस्टिक डिटेलिंग थी। भारी डिज़ाइन वाला कॉस्ट्यूम पहनने लायक डिजिटल आर्ट जैसा लग रहा था। हालांकि ड्रेस को कैरी करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन यह आसानी से इवेंट के सबसे क्रिएटिव आउटफिट्स में से एक बन गया।

जॉर्डन रोथ – भूतिया रेड कार्पेट अपीयरेंस

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जॉर्डन रोथ ने गाला में सबसे डरावने फैशन मोमेंट्स में से एक दिया। उनके ड्रामैटिक आउटफिट में उनके कंधों के पीछे एक डरावनी मूर्ति जैसी आकृति लगी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई साया हर जगह उनका पीछा कर रहा है। इस थिएट्रिकल प्रेजेंटेशन ने सोशल मीडिया पर सिहरन पैदा कर दी और उनके अपीयरेंस को यादगार बना दिया।

सबाइन गैटी – सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल डार्क लुक

सबाइन गैटी ने वह पहना था जिसे कई लोगों ने रात का सबसे डार्क और सबसे डिस्टर्बिंग आउटफिट कहा। उनका गाउन खून से सने हाथों के निशान और लाल निशानों से ढका हुआ लग रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कई हाथ उनके शरीर को पकड़ रहे हों।

इस हॉरर-इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट ने इंटरनेट को बांट दिया, कुछ ने इसे आर्टिस्टिक जीनियस कहा जबकि दूसरों को यह डरावना लगा। फ्यूचरिस्टिक मास्क से लेकर डरावनी मूर्तियों तक, मेट गाला 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैशन अब सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है — यह कहानी कहने, ड्रामा और यादगार पल बनाने के बारे में है जो कई दिनों तक इंटरनेट पर छाए रहते हैं।