Message of Swadeshi : घर घर स्वदेशी के संदेश के साथ बांटे गए 90 हजार पुष्प पौधे : प्रवीण बत्रा जोशी

Faridabad News, आज समाज, फरीदाबाद। फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने शनिवार को ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमौलिक हायट्स में शीतकालीन पुष्प पौधों का वितरण किया। इस दौरान मेयर ने लोगों से प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग को पूरी तरह बंद करने तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में मेयर प्रवीण बत्रा जोशी के माध्यम से लगभग 90,000 (नब्बे हजार) शीतकालीन पुष्प पौधे नागरिकों को वितरित किए गए।
17 करोड़ से अधिक फूलों की विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार
पौधों के वितरण के दौरान सोसायटी के सदस्यों एवं स्थानीय नागरिकों ने मेयर का गर्मजोशी से स्वागत किया। मेयर ने बताया कि नगर निगम द्वारा 17 करोड़ से अधिक फूलों के विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं, जिनके रोपण से आने वाले दिनों में घर से लेकर पार्क पूरा शहर रंग-बिरंगी फूलों की सुंदरता से महकेगा।
शहरवासियों ने इस पर्यावरणीय पहल का स्वागत किया और पौधों की देखरेख करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर जिला महामंत्री प्रवीण चौधरी, पार्षद प्रतिनिधि रिंकू सिलानी, पार्षद सचिन शर्मा, मंडल अध्यक्ष तृप्ति मल्हा, तथा के पदाधिकारी व स्थानीय निवासियों की उपस्थिति रही।
