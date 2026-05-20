Meryl Streep Boyfriend: 76 साल की उम्र में फिर चढ़ा इश्क का रंग, बॉयफ्रेंड के कंधे पर सिर रख दिखीं एक्ट्रेस

Meryl Streep Boyfriend: हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार अपनी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि अपनी कथित लव लाइफ के लिए। 76 साल की स्टार, जो ‘द डेविल वियर्स प्राडा 2’ में आइकॉनिक मिरांडा प्रीस्टली के रोल में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, खबर है कि अपने लंबे समय के पति से अलग होने के सालों बाद रोमांस के एक नए चैप्टर का आनंद ले रही हैं।

मेरिल स्ट्रीप की ज़िंदगी में फिर से प्यार की दस्तक

वायरल रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेरिल स्ट्रीप अपने ‘ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग’ के को-स्टार मार्टिन शॉर्ट के बहुत करीब आ गई हैं। दोनों ने पहले हिट सीरीज़ ‘ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग’ में साथ काम करने के बाद डेटिंग की अफवाहें उड़ाई थीं।

अब, महीनों के अंदाज़ों के बाद, दोनों को हाल ही में एक प्राइवेट डिनर आउटिंग पर एक साथ देखा गया, जिससे सोशल मीडिया पर रोमांस की अफवाहें फिर से फैल गईं।

वायरल फोटो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी

ऑनलाइन एक फैन द्वारा शेयर की गई फोटो में मेरिल और मार्टिन लंदन के एक रेस्टोरेंट में एक-दूसरे के बहुत करीब बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर में, मेरिल अपना सिर मार्टिन शॉर्ट के कंधे पर रखे हुए दिख रही हैं, जबकि दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ फोन स्क्रीन को देख रहे हैं।

जिस फैन ने यह फोटो पोस्ट की है, उसने दावा किया है कि वे इस कथित कपल से कुछ ही टेबल दूर खाना खा रहे थे और इस पल को “प्यारा और करीबी” बताया है।

फैंस ने इस कथित कपल पर प्यार लुटाया

सोशल मीडिया यूजर्स को इन दोनों पुराने स्टार्स के बीच की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है। कई फैंस ने उन्हें “सबसे प्यारी अनएक्सपेक्टेड जोड़ी” कहा और बाद में भी प्यार पाने के आइडिया की तारीफ की।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेरिल और मार्टिन ने कथित तौर पर 2024 में एक साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और तब से वे गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स सहित कई इवेंट्स में एक साथ दिखाई दिए हैं। हालांकि, दोनों एक्टर्स ने बार-बार एक-दूसरे को “बहुत करीबी दोस्त” बताया है और रोमांटिक रूप से शामिल होने से इनकार किया है।

मेरिल की 45 साल की शादी सालों पहले खत्म हो गई थी

मार्टिन शॉर्ट के साथ अफवाहें शुरू होने से पहले, मेरिल स्ट्रीप की शादी मूर्तिकार डॉन गमर से लगभग 45 साल तक चली थी। इस कपल ने 1978 में शादी की और उनके चार बच्चे हैं।

हालांकि उन्होंने कभी ऑफिशियली तलाक नहीं लिया, लेकिन 2023 में आई रिपोर्ट्स ने कन्फर्म किया कि दोनों 2017 में पर्सनल वजहों से चुपचाप अपना रिश्ता खत्म करने के बाद सालों से अलग रह रहे थे। अब, फैंस सोच रहे हैं कि क्या हॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस को 76 साल की उम्र में सच में फिर से प्यार मिल गया है।