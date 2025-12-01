Budh Gochar: बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश

इन 3 राशि को होगा धन लाभ

Budh Gochar, (आज समाज), नई दिल्ली: दिसंबर माह की शुरूआत आज से हो चुकी है। ये महीना ग्रहों की चाल के लिहाज से शुभ रहेगा। बुध ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। उनकी चाल के लिहाज से ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिषविदों के अनुसार, दिसंबर माह में ग्रहों के राजकुमार की चाल में पांच बार बदलाव होगा। सबसे पहले इस माह में 06 तारीख को बुध की चाल बदलेगी। 06 दिसंबर को बुध को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे।

वृश्चिक राशि में बुध लगभग 23 दिन विराजमान रहेंगे। फिर वो 29 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस बीच बुध 10 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र और 20 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। फिर 27 दिसंबर को बुध का क्रांतिवृत्त नक्षत्र में गोचर होगा। ज्योतिषविदों के अनुसार, साल के इस अंतिम माह में बुध का 05 बार चाल बदलना तीन राशि के जातकों के लिए बहुत लाभ देने वाला साबित हो सकता है।

किस राशि पर पड़ेगा प्रभाव

तुला राशि: बुध का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। इस दौरान तुला राशि वालों को भाग्य पूरा साथ मिल सकता है। महत्वपूर्ण काम आसानी से हो सकते हैं। करियर में तरक्की हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में विस्तार करने का मौका मिल सकता है।

सिंह राशि: बुध का ये गोचर सिंह राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान सिंह राशि वालों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। शुभ कामों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। धन लाभ के योग बन सकते हैं। आर्थिक रूप से ये समय अच्छा रहने वाला है।

मकर राशि: बुध का ये गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत विशेष रह सकता है। इस दौरान मकर राशि वालों का खोया आत्मविश्वास वापस आ सकता है। अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। कोई पुरानी इच्छा या सपना पूरा हो सकता है। काम के सिससिले में यात्रा के योग बन सकते हैं।

