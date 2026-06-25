Budh Vakri: 29 जून से बुध होंगे वक्री, जानें आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा

बुध के वक्री होने से चीजें थोड़ी सुस्त पड़ जाती हैं

Budh Vakri, (आज समाज), नई दिल्ली: 29 जून, 2026 से बुध ग्रह अपनी चाल बदलकर उल्टी यानी वक्री होने वाले हैं। ज्योतिष में जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वह असल में पीछे जा रहा है, बल्कि धरती से देखने पर उसकी रफ्तार धीमी और उलटी नजर आती है।

अब इसे ऐसे समझो कि जैसे हम कोई काम बहुत तेजी से और पूरे जोश में कर रहे हों और अचानक किसी ने हमें रुककर पीछे मुड़कर देखने को बोल दिया हो। बुध हमारे बुद्धि, हमारी बातचीत, हमारे बिजनेस और हमारे रोजमर्रा के छोटे-बड़ी कामों के कारक हैं।

जब ये वक्री होते हैं, तो चीजें थोड़ी सुस्त पड़ जाती हैं और आपस में बातचीत करते वक्त गलतफहमी होने की पूरी गुंजाइश बन जाती है। हड़बड़ी में कोई भी नया काम शुरू करना अभी सही नहीं है। मेरी मानो, तो अभी के लिए बेहतर यही होगा कि जो काम पहले से अधूरे पड़े हैं, उन्हें पहले पूरा कर लिया जाए और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का काम किया जाए। थोड़ा सब्र रखना, यह समय बस कुछ दिनों का मेहमान है, सब ठीक हो जाएगा। आइए अब विस्तार से देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा और आप इसे कैसे संभाल सकते हैं?