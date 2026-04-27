Mehreen Pirzada Wedding: पिंक जोड़े में दुल्हन बनी एक्ट्रेस, गुपचुप रचाई शादी… दूल्हे ने बाहों में लेकर किया Kiss

Mehreen Pirzada Wedding: मेहरीन पीरज़ादा ऑफिशियली शादी के बंधन में बंध गई हैं! साउथ और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस ने अपने लॉन्गटाइम लव अर्श औलाख के साथ एक प्राइवेट और गुपचुप शादी करके अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर में कदम रखा है।

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ड्रीमी वेडिंग पिक्चर्स शेयर करके फैंस को सरप्राइज दिया, जिससे यह पल तुरंत वायरल सेलिब्रेशन में बदल गया।

पहाड़ों के बीच एक फेयरीटेल जैसी शादी

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यह शादी एक प्राइवेट अफेयर था जिसमें सिर्फ करीबी फैमिली मेंबर्स और दोस्त ही शामिल हुए थे। हिमाचल प्रदेश के शानदार बैकग्राउंड में सेट, यह सेरेमनी एकदम किसी फेयरीटेल जैसी लग रही थी।

मेहरीन बेबी पिंक लहंगा चोली में बिल्कुल इथरियल लग रही थीं, जिसके साथ मैचिंग चूड़ा था। उन्होंने अपने ब्राइडल लुक को मल्टीलेयर्ड नेकलेस, मांग टीका और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के साथ पूरा किया—जो एलिगेंस और ग्रेस दिखा रहा था।

परफेक्ट ट्विनिंग कपल गोल्स

दूल्हे अर्श औलाख ने अपनी दुल्हन को पिंक शेरवानी और मैचिंग पगड़ी पहनाई, जिससे कपल का मैचिंग लुक सच में बहुत अच्छा लग रहा था।

नए शादीशुदा जोड़े ने कई रोमांटिक तस्वीरों के लिए पोज़ देकर बड़े कपल गोल्स पूरे किए। हाथ पकड़ने से लेकर गले मिलने तक, उनकी केमिस्ट्री को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन था।

रोमांटिक पलों ने सबका ध्यान खींचा

कुछ सबसे दिल पिघला देने वाले शॉट्स में, अर्श मेहरीन को प्यार से किस करते हुए दिख रहे हैं, जबकि दोनों एक-दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं। उनकी खुशी और शादी की चमक हर फ्रेम में झलक रही है, जिससे तस्वीरें और भी खास हो गई हैं।

शादी की तारीख और नई शुरुआत

मेहरीन ने अपने कैप्शन में बताया कि कपल 26 अप्रैल, 2026 को शादी के बंधन में बंध गया, जिससे उनके साथ उनके खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई।

अपने ड्रीमी ब्राइडल लुक, इंटिमेट सेरेमनी और रोमांटिक पलों के साथ, मेहरीन पीरज़ादा की शादी तेज़ी से शहर में चर्चा का विषय बन गई है। फ़ैन्स और सेलिब्रिटीज़, दोनों ही नए शादीशुदा जोड़े को ज़िंदगी के इस नए फ़ेज़ में प्यार और शुभकामनाएँ दे रहे हैं।