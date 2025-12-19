Nitish Kumar Hijab Controversy: महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बिहार के सीएम नीतीश के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

चेतावनी दी, कहा- अगली बार नकाब को हाथ लगाया तो जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाएंगे

Nitish Kumar Hijab Controversy, (आज समाज), श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अगली बार नकाब को हाथ लगाया तो जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाएंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस को भी नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दी है।

इल्तिजा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार को चेतावनी दी और कहा- आपको (नीतीश) कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाए। अगली बार आपने हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं।

मुसलमान महिला का हिजाब छुआ तो भुगतना होगा अंजाम

इल्तिजा ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हरकत की, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी की बजाय भाजपा के नेता अश्लील बयानबाजी कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमान भाड़ में जाए। हम भाड़ में क्यों जाए। अगर आपने मुसलमान महिला का हिजाब छुआ है तो अंजाम भुगतने को तैयार रहिए।

नीतीश को डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को हिजाब वाली घटना पर कहा कि एक पल के लिए भूल जाइए कि वह एक मुस्लिम महिला थीं और हिजाब पहने हुए थीं। वैसे भी, किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार करना या उसके कपड़ों को इस तरह छूना कैसे सही है? नीतीश कुमार को एक महिला के कपड़ों को उतारने की क्या जरूरत महसूस हुई? अब्दुल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश को अपनी गलती माननी चाहिए।

उस डॉक्टर को बुलाकर माफी मांगनी चाहिए। अगर हरियाणा या राजस्थान में मैंने या किसी मुस्लिम नेता ने हिंदू महिला की घूंघट उठाया होता तो सोचिए कितना बवाल मचता? महिला मुसलमान है इसलिए भाजपा इसका समर्थन कर रही है।