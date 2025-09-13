Mega Health Camp : कारगिल, डिस्किट और तुर्तुक में एकॉर्ड फाउंडेशन का नि:शुल्क मेगा हेल्थ कैंप

Mega Health Camp(आज समाज) फरीदाबाद। एकॉर्ड फाउंडेशन ने बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के प्रोजेक्ट विजयक के सहयोग से कारगिल, डिस्किट और तुर्तुक में निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। इस तीन दिवसीय शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ बीआरओ श्रमिकों और उनके परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना था।

इस मौके पर अस्पताल चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. दिव्या कुमार, आर्थो एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के चेयरमैन डॉ. युवराज कुमार, कार्डियक एवं वैस्कुलर विभाग के डायरेक्टर डॉ. बीजू शिवम पिल्लई, साथ ही डॉ. आशिफ उमर, डॉ. आदित्य और डॉ. कोमल ने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया।

स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर लोगों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध

अस्पताल चेयरमैन डॉ. जितेंद्र कुमार ने कहा कि कारगिल और आसपास के क्षेत्र बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से काफी हद तक वंचित हैं। ऐसे में एकॉर्ड फाउंडेशन समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर लोगों तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. युवराज कुमार ने बताया कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर हड्डी और जोड़ों से जुड़ी बीमारियों का इलाज समय पर नहीं करा पाते।

