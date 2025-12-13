80 और 90 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री हैं मीनाक्षी

'दामिनी' और 'हीरो' सहित कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हीरोइन मीनाक्षी शेषाद्रि 62 की उम्र में हॉट अंदाज में दिखी हैं। उन्होंने समंदर शॉर्ट्स और फुल स्लीव्स टॉप में किनारे मौज मस्ती की है और सोशल मीडिया पर इन पलों की तस्वीर साझा की हैं।

बीच पर घूमती नजर आ रही एक्ट्रेस

80 व 90 के दशक की दिग्गज अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्रि उस दौर में फिल्म जगत की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती थी। 62 वर्ष की उम्र में हॉट अवतार देखकर एक्ट्रेस के फैंस भी हैरान हैं। प्रशंसकों के बीच अभिनेत्री का ऐसा अंदाज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। शॉर्ट्स और फुल स्लीव्स टॉप में समुंदर किनारे जलवा बिखेर रही अभिनेत्री की तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है।

अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह गुलाबी रंग के फुल स्लीव्स टॉप व चमचमाते सिल्वर शॉर्ट्स में समुंदर किनारे यानी बीच पर घूमती नजर आ रही हैं। उन्होंने गीली रेत पर चलते हुए सिल्वर म्यूल्स भी पहनी हैं। मीनाक्षी ने लिखा, ‘बीच पर खूब मस्ती! अरसे बाद शॉर्ट्स पहनना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, बीच पर सबसे अच्छी बात यह रही कि मुझे एक प्यारा सा दोस्त मिल गया। दरअसल उन्हें वहां एक अवारा कुत्ता मिल गया था। उसे वह अपना दोस्त कह रही हैं।

तरह-तरह के कमेंट कर रहे फैंस

एक्ट्रेस की तस्वीर पर उनके फैंस तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। अभिनेत्री के कई प्रशंसकों को उनका यह हॉट अवतार काफी अच्छा लग रहा है। कई उनकी तारीफ कर रहे हैं वहीं कुछ को उनका अंदाज पसंद नहीं आया है। एक यूजर ने लिखा, हमेशा से आप मेरी ड्रीम गर्ल रही हैं। यह व्यक्ति लिखते हैं, जब 1987 में मेरी उम्र 11 वर्ष थी तब से वह उनके फैन रहे हैं। एक अन्य यूजर ने अभिनेत्री की प्रशंसा करते हुए उनकी उन फिल्मों का नाम लिया जिनमें उन्होंने शॉर्ट पहना है। एक यूजर ने तो एक्ट्रेस से उनकी फिटनेस का राज भी पूछ लिया। वहीं फैन ने लिखा कि आप साड़ी में अधिक स्मार्ट लगती हैं। एक अन्य ने कहा कि आप इस पहनावे में खूबसूरत नहीं लग रही हैं।

वर्क फ्रंट

बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्रि आखिरी बार 2016 ‘घायल वंस अगेन’ में दिखी थीं। इसके अलावा वह कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रही हैं। इन फिल्मों में ‘गंगा जमुना सरस्वती’, ‘बीस साल बाद’, ‘तूफान’, ‘हीरो’, ‘दामिनी’, ‘घातक’, ‘बड़े घर की बेटी’, ‘शहंशाह’ आदि फिल्में शामिल हैं। ‘घायल वंस अगेन’ में मीनाक्षी का छोटा सा कैमियो था। इसके बाद से वह बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि, इस बीच मीनाक्षी कुछ रियलिटी शो में अतिथि के तौर पर नजर आ चुकी हैं।

