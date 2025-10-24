The 104-foot wide road Occupied : 104 फीट चौड़ी सड़क पर जगह-जगह मैकेनिकों और ऑटो रिपेयर करने वालों ने कर रखा कब्जा

- स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और नगर परिषद से ठोस कार्रवाई की लगाई गुहार
Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। गोल्ड मार्क सोसाइटी के सामने वाली रोड़ पर ट्रैफिक जाम की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि 104 फुट चौड़ी सड़क पर जगह-जगह मैकेनिकों और ऑटो रिपेयर करने वालों ने कब्जा कर रखा है। दोनों तरफ फुटपाथ व सड़क के आधे से ज्यादा हिस्से तक मैकेनिक ऑटो रिपेयर करते है, जिस कारण सड़क की चौड़ाई आधे से भी कम रह जाती है। नतीजा यह है कि इस सड़क पर जाम लगना आम बात हो गई है।स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां कई वर्षों से मैकेनिकों की दुकानें चल रही हैं।
दिनभर सड़क पर ऑटो रिपेयरिंग के लिए खड़े रहते हैं, कई जगह वाहन खुले में ही खोलकर रखे जाते हैं और सड़क पर पार्ट्स, टायर व तेल के ड्रम रखे रहते हैं। यही कारण है कि 104 फुट चौड़ी सड़क पर से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बड़े वाहन और बसें जैसे ही इस रोड़ पर पहुंचते हैं, तो ट्रैफिक थम जाता है और लंबे जाम की स्थिति बन जाती है।दरअसल, यह सड़क बेहद अहम है क्योंकि पंचकूला की तरफ से आने वाले वाहन इसी रास्ते से पटियाला और जीरकपुर की तरफ आते हैं।
रोजाना हजारों की संख्या में वाहन इस सड़क से गुजरते हैं। लेकिन जगह-जगह सड़क पर कब्जा होने से जाम में फंस जाते हैं। स्थानीय निवासियों ने कई बार प्रशासन और नगर परिषद से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सड़क के किनारे कब्जा करके यदि ऑटो रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है तो इनको हटाने की जिम्मेदारी नगर परिषद जीरकपुर के इंफोर्समेंट विंग की है।
यह भी पढ़े:- Chandigarh News : डंपिंग ग्राउंड को लेकर पीरमुछल्ला में गुस्सा फूटा, लोगों ने कूड़ा गिराने आई गाड़ियों को लौटाया