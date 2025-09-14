Mecca Madina Missile Attack Video: हूती विद्रोहियों की मिसाइलें पहुंचीं मदीना तक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए धमाकों के वीडियो

By
Mohit Saini
-
0
38
Mecca Madina Missile Attack Video: हूती विद्रोहियों की मिसाइलें पहुंचीं मदीना तक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए धमाकों के वीडियो
Mecca Madina Missile Attack Video: हूती विद्रोहियों की मिसाइलें पहुंचीं मदीना तक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए धमाकों के वीडियो

Mecca Madina Missile Attack Video: सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने पूरे मुस्लिम जगत में खलबली मचा दी है, जब सुबह 5:43 बजे फज्र की नमाज़ के दौरान मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास एक चमकदार, अज्ञात वस्तु देखी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आसमान में तेज़ धमाके सुनाई दिए, जिससे मिसाइल हमले की आशंका बढ़ गई।

दोहा में हमास नेताओं को निशाना

सूत्रों के अनुसार, यह अफरा-तफरी तब शुरू हुई जब इज़राइल ने कतर के दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में, हूती विद्रोहियों ने इज़राइल पर मिसाइलें दागीं। हालाँकि, इनमें से कुछ मिसाइलें कथित तौर पर रास्ता भटक गईं और सऊदी अरब के पवित्र शहरों मक्का और मदीना की ओर बढ़ गईं।

मदीना में प्रत्यक्षदर्शियों ने मस्जिद अल-शोहदा के पास आसमान से धधकते मलबे के गिरने और शहर को हिला देने वाले तेज़ धमाकों का वर्णन किया। एक निवासी ने ऑनलाइन लिखा: “मैंने अभी-अभी मदीना में एक ज़ोरदार विस्फोट सुना है – एक मिसाइल को रोक दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।” एक अन्य ने कहा: “हमने ग्रीन डोम के पास मिसाइल जैसी कोई चीज़ देखी; यह भयावह था।”

संभावित तबाही टल गई

सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने मिसाइलों को हवा में ही तेज़ी से रोक दिया, जिससे संभावित तबाही टल गई। व्यापक अटकलों के बावजूद, सऊदी अधिकारियों ने अभी तक विस्फोटों के कारण की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहा है, गाजा में लड़ाई जारी है और यमन व कतर में नए हमले हो रहे हैं। अधिकारियों ने जनता से आग्रह किया है कि आधिकारिक पुष्टि होने तक अपुष्ट दावे न फैलाएँ।

ये भी पढ़ें : बॉर्डर खुला, वाहनों की आवाजाही शुरू… Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद भारत-नेपाल सीमा पर कैसे हैं हालात