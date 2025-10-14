MCLR Rate Update : ऋण दरों में हुई कटौती ,ग्राहकों को मिलेगा फायदा

MCLR Rate Update(आज समाज) : देश के कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी। उन्होंने अपनी सीमांत निधि लागत-आधारित ऋण दर (MCLR) में कटौती की। इस फैसले से उन लाखों ग्राहकों को सीधा फायदा होगा जिन्होंने फ्लोटिंग-रेट लोन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अक्टूबर की बैठक में रेपो दर को 5.50% पर स्थिर रखने के बाद, बैंकों ने खुदरा ग्राहकों को राहत देने के लिए MCLR में संशोधन किया।

क्या है MCLR

MCLR का अर्थ है सीमांत निधि लागत-आधारित ऋण दर, और यह वह न्यूनतम दर है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। जब MCLR कम किया जाता है, तो फ्लोटिंग-रेट लोन की मासिक किस्त (EMI) कम हो सकती है, या लोन की अवधि कम हो सकती है।

हालाँकि नए फ्लोटिंग रेट लोन अब आमतौर पर EBLR (एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट) से जुड़े होते हैं, लेकिन MCLR से जुड़े मौजूदा लोन ग्राहकों को इस कटौती का सीधा लाभ मिलता है। MCLR में बदलाव का असर लोन की रीसेट तिथि से शुरू होता है। देश के तीन प्रमुख बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती करके अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) की नई MCLR दरें

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 12 अक्टूबर, 2025 से अपनी MCLR दरों में संशोधन किया है। एक महीने की MCLR 7.95% से घटाकर 7.90% कर दी गई है। इसी तरह, छह महीने की MCLR 8.65% से घटाकर 8.60% कर दी गई है, और एक साल की दर 8.80% से घटाकर 8.75% कर दी गई है। हालाँकि, ओवरनाइट और तीन महीने की दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

IDBI बैंक की कटौती दरें

IDBI बैंक ने भी अपनी कुछ MCLR दरों में कटौती की है। ओवरनाइट एमसीएलआर 8.05% से घटाकर 8% कर दिया गया है, और एक महीने की एमसीएलआर 8.20% से घटाकर 8.15% कर दी गई है। हालाँकि, तीन महीने, छह महीने और एक साल की दरें अपरिवर्तित रहेंगी। एक साल की एमसीएलआर 8.75% पर बनी रहेगी।

इंडियन बैंक ने भी दी राहत

इंडियन बैंक ने भी अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने ओवरनाइट एमसीएलआर 8.05% से घटाकर 7.95% कर दिया है, जबकि एक महीने की एमसीएलआर 8.30% से घटाकर 8.25% कर दी है। तीन महीने, छह महीने और एक साल की दरें क्रमशः 8.45%, 8.70% और 8.85% पर अपरिवर्तित रहेंगी।

एमसीएलआर दरों में संशोधन से होगा सीधा लाभ

एमसीएलआर में यह कमी उन लाखों ग्राहकों के लिए एक बड़ा वरदान है जिनके ऋण एमसीएलआर से जुड़े हैं। बैंकों द्वारा अपनी एमसीएलआर दरों में संशोधन करने से मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई पर सीधा असर पड़ता है, हालाँकि यह प्रभाव उनके ऋण समझौते में निर्दिष्ट पुनर्निर्धारण अवधि के बाद ही दिखाई देगा। इस कदम से त्योहारी सीज़न के दौरान ग्राहकों की जेब पर बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

