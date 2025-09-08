Safai Saathi vehicles : सफाई साथी वाहनों को मेयर राजरानी मल्होत्रा ने झंडी दिखाकर किया रवाना

मेयर ने कहा-स्वच्छता सेवाओं में गति लाने से शहरवासियों को मिलेगी राहत

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। शहरवासियों को बेहतर स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सोमवार को मेयर राजरानी मल्होत्रा ने निगम क्षेत्र में 12 सफाई साथी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक व सहायक सफाई निरीक्षक भी मौजूद रहे। इस पहल से हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान को और अधिक बल मिलेगा।

मेयर ने बताया कि सफाई साथी वाहन नागरिकों की शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचेंगे और सफाई, कचरा उठाने, मृत पशु हटाने सहित अन्य स्वच्छता संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगे। इन वाहनों में सहायक सफाई निरीक्षक और सफाई कर्मचारी तैनात रहेंगे, ताकि मौके पर ही समस्या का निपटारा हो सके। मेयर ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। स्वच्छता सेवाओं में गति लाने से शहरवासियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लक्ष्य की ओर भी बड़ा कदम होगा।

सफाई साथी वाहनों का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जिम्मेदार बनाना भी है

बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया के कुशल मार्गदर्शन में निगम ने हाल ही में 77 नए सहायक सफाई निरीक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें से जोन-1 क्षेत्र में 20 और जोन-2, 3 व 4 क्षेत्रों में 19-19 निरीक्षक तैनात किए गए हैं। इससे सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त निगमायुक्त रविन्द्र यादव ने कहा कि सफाई साथी वाहनों का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जिम्मेदार बनाना भी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि टीम सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। इसके तहत चारों जोन में प्रतिदिन 200 चालान करने का लक्ष्य रखा गया है।

