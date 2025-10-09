Mayawati Rally Live: कांशीराम की पुण्यतिथि लखनऊ में आज रैली को संबोधित करेंगी मायावती

BSP Rally In Lucknow, लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) संस्थापक कांशीराम की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी प्रमुख मायावती रैली कर रही हैं। बसपा की ओर से इस महारैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी के सूत्रों के अनुसार मायावती मंच पर लगभग तीन घंटे रहेंगी और इस दौरान उनके साथ आनंद-आकाश भी मौजूद रहेंगे।

रैली को थोड़ी देर में संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो

बसपा के समर्थक पार्टी सुप्रीमो द्वारा रैली करने को लेकर बेहद उत्सुक हैं। हजारों की संख्या में लखनऊ में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मायावती रैली को संबोधित करने वाली हैं। रैली स्थल के आसपास की सड़कें बसपा के पोस्टर, बैनर व नीले झंडों से सजी हैं। चौतरफा रंग-बिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता व आम लोग भी भारी संख्या में पहुंचे हैं।

पूरे सूबे से 5 लाख लोग जुटाने का दावा

सूत्रों के अनुसार बसपा वर्कर्स और पदाधिकारियों के ठहरने का इंतजाम रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया गया है। पार्टी की ओर से रैली में पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 5 लाख लोग जुटाने का दावा किया गया है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

श्रद्धांजलि नहीं, राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन

बसपास की इस महारैली को पार्टी के फाउंडर कांशीराम को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस मौके पर कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़ा मंच बनाया गया है। मायावती ने कहा है कि आकाश मेरे मार्गदर्शन में चल रहे हैं और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए वह मेरे दिशानिर्देशन में निरंतर प्रयासरत हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि आकाश दिन-रात मेहनत करके पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। पार्टी के समर्थकों का भी उन्हें पूरा सहयोग मिलना चाहिए।

