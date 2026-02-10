Mathura Breaking: उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर दी जान

दूध में मिला जहरीला पदार्थ पिया

मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल

Family Suicide In Mathura UP, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के एक गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर जान दे दी है। मृतकों में तीन बच्चे भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने दूध में ज़हर मिलाकर पी लिया। मामले की जांच संदिग्ध आत्महत्या के तौर पर की जा रही है, जिससे आस-पास के लोग गहरे दुख में हैं। हालांकि, पुलिस ने पुष्टि की कि मौतें आत्महत्या का मामला लग रहा है।

एक ही कमरे में साथ रहता था परिवार : पुलिस

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, परिवार एक ही कमरे में साथ रहता था। सुबह जब बच्चे नहीं दिखे, तो पड़ोसी उन्हें देखने गए। घर का मेन गेट खोला गया और कोई जवाब न मिलने पर कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। पुलिस ने मरने वालों की पहचान मनीष नाम के किसान, उसकी पत्नी और उनके तीन बच्चों के रूप में की। पुलिस ने कहा कि परिवार के सदस्य कमरे के अंदर पड़े मिले, और उनमें कोई हलचल नहीं दिखी।

दीवार पर लिखा सुसाइड नोट मिला

अधिकारियों के मुताबिक, दीवार पर एक सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला और मौके से एक कागज़ पर एक और नोट मिला। पुलिस को मरने वाले एक आदमी के मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो भी मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा, वीडियो में मरने वाले ने कहा है कि उसने सुसाइड किया है। उन्होंने कहा कि जांच के हिस्से के तौर पर क्लिप की जांच की जा रही है।

शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए

पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, एक फील्ड यूनिट ने घर से सबूत इकट्ठा किए हैं और मौके से मिले सामान के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया है कि फोरेंसिक रिपोर्ट और सुसाइड नोट की जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। परिवार की मौत से आसपास मातम का माहौल है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस दुखद अंत की वजह क्या थी।

