Vaishno Devi Yatra News: मां वैष्णो देवी यात्रा दोबारा स्थगित, मायूस होकर लौटे हजारों श्रद्धालु

Vaishno Devi Yatra News, आज समाज, जम्मू: 18 दिनों के निलंबन के बाद रविवार को फिर से शुरू होने वाली माता वैष्णो देवी यात्रा शनिवार शाम को हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर स्थगित कर दी गई है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मौसम की स्थिति और मार्ग पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पुष्टि की है कि यात्रा अगली सूचना तक स्थगित रहेगी।
शनिवार सुबह लगभग 1,000 श्रद्धालु यात्रा फिर से शुरू करने की उम्मीद में कटरा पहुँचे, लेकिन बिगड़ते मौसम ने उन्हें निराश कर दिया। कई श्रद्धालु अब बिना दर्शन किए ही घर लौटने लगे हैं।
तीर्थयात्रियों की मौत के बाद हुई थी यात्रा स्थगित
इससे पहले 26 अगस्त को अदकुंवारी मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन में 34 तीर्थयात्रियों की मौत के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के कारण हुए भूस्खलन और गिरती चट्टानों ने कुछ हिस्सों को असुरक्षित बना दिया है।
रात करीब 8 बजे दिया श्राइन बोर्ड ने अपडेट
श्राइन बोर्ड ने रात करीब 8 बजे एक अपडेट पोस्ट कर श्रद्धालुओं को नए निलंबन की जानकारी दी। (Vaishno Devi Yatra News) भवन और कटरा, दोनों जगहों पर देर रात तक भारी बारिश जारी रही,जिससे स्थिति और भी जोखिम भरी हो गई।
रिपोर्टों में भूस्खलन प्रभावित अद्कुवारी क्षेत्र में जलभराव और बैटरी कार ट्रैक पर पत्थर गिरने की भी बात कही गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यात्रा मौसम में सुधार होने पर ही, संभवतः सोमवार तक, फिर से शुरू होगी, बशर्ते स्थिति स्थिर हो जाए।
ये भी पढ़ें : Vaishno Devi Landslide Live: प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ली स्थिति की जानकारी, अब तक 31 मौतें