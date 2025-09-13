Mata Vaishno Devi Landslide: माता वेष्णो देवी मार्ग पर मरम्मत का काम पूरा, कल से फिर शुरू होगी यात्रा

Shri Mata Vaishno Devi Yatra Update, (आज समाज), जम्मू: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा कल यानी 14 सितंबर से फिर शुरू हो जाएगी। मानसून की भारी बारिश के कारण 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास हुए भारी भूस्खलन के चलते माता वेष्णो देवी मार्ग बाधित हो गया था। इस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 34 हो गई है। लैंडस्लाइड के कारण मार्ग पर भारी मलबा आ गया था और इसका काफी हिस्सा टूट गया था। इसके चलते एहतियातन यात्रा को 26 अगस्त से स्थगित कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें : Jammu Big Breaking: वैष्णो देवी में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 30 हुई

मौसम साफ रहा तो भक्त करेंगे सकेंगे माता के दर्शन

श्री वैष्णो माता देवी श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की कि मार्ग का मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है और मौसम अगर साफ रहा तो 14 सितंबर से श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। बोर्ड ने मंदिर के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है वे आने से पहले मौसम की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर जरूर जान लें ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। हेल्पलाइन के जरिये भी मौसम पर अपडेट पता किया जा सकता है।

श्रद्धालु यात्रा पर निकलने से पहले जरूर देखें एडवाइजरी

अधिकारियों ने कहा है कि अगर मौसम खराब होगा तो श्राइन बोर्ड इसके हिसाब से यात्रा को लेकर निर्णय लेगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक पर रखरखाव के साथ ही मरम्मत का काम पूरा हो गया है और मौसम के अनुकूल होने पर यात्रा रविवार से बहाल हो जाएगी। श्रद्धालुओं यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की स्थिति के साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ताजा एडवाइजरी जरूर देखें।

22 सितंबर से भी शुरू होंगे शारदीय नवरात्र

बता दें कि अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के समीप पिछले महीने 26 अगस्त को भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ था। मृतकों में ज्यादातर तीर्थयात्री शामिल थे। कई अन्य घायल भी हुए थे। इलाके के व्यापारी श्राइन बोर्ड से यात्रा की स्थिति पर अपडेट की मांग कर रहे थे। बता दें कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र भी शुरू होंगे। गौरतलब है कि नवरात्रों में माता वैष्णों देवी में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

ये भी पढ़ें : Vaishno Devi Landslide Live: प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ली स्थिति की जानकारी, अब तक 31 मौतें