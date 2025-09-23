Masti 4 Teaser Released: पत्नी बनाम गर्लफ्रेंड का तगड़ा खेल, ‘Masti 4’ का धमाकेदार टीज़र रिलीज़

Masti 4 Teaser Released, आज समाज, नई दिल्ली: आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ! निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी की फिल्म मस्ती 4 का पहला टीज़र रिलीज़ हो गया है, और जैसी कि उम्मीद थी, यह हँसी, हंगामे और एडल्ट कॉमेडी की मसालेदार खुराक से भरपूर है। विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफ़ताब शिवदासानी अभिनीत यह टीज़र प्रशंसकों को मस्ती, चुलबुले पलों और पूरी तरह से पागलपन से भरे एक और रोलरकोस्टर राइड का वादा करता है।

टीज़र में क्या है?

मस्ती फ्रैंचाइज़ी हमेशा से अपनी ज़बरदस्त कॉमेडी और अनोखी कहानी के लिए जानी जाती रही है, और मस्ती 4 इसे एक कदम और ऊपर ले जाती है। टीज़र में मीत (विवेक ओबेरॉय), प्रेम (आफ़ताब शिवदासानी) और अमर (रितेश देशमुख) की प्रतिष्ठित तिकड़ी को वापस लाया गया है, जो एक बार फिर अपनी पत्नियों और दूसरी औरतों के मोहपाश में फँसे हुए हैं।

लेकिन इस बार, जैसा कि टीज़र में दिखाया गया है, “घरवाली बनाम बाहरवाली” का यह ड्रामा उन्हें और भी बड़ी मुसीबत में डाल देता है। गुदगुदाने वाली कॉमेडी, तड़क-भड़क वाला ग्लैमर और क्लासिक मस्ती-स्टाइल की अराजकता का मिश्रण देखने लायक है।

सितारों से सजी कास्ट

इन तीनों पुरुष कलाकारों के अलावा, फिल्म में रूही सिंह, एलनाज नौरौजी और बिग बॉस 19 फेम नतालिया जानोसजेक भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। उनकी मौजूदगी इस कॉमेडी ड्रामा में खूबसूरती और बोल्डनेस का एक बेहतरीन मिश्रण जोड़ती है, जो मस्ती 4 को एक संपूर्ण मनोरंजक फिल्म बनाती है।

रिलीज़ की तारीख का खुलासा

मस्ती फ्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2004 में हुई थी, उसके बाद 2013 में ग्रैंड मस्ती और 2016 में ग्रेट ग्रैंड मस्ती आई – इन सभी ने दर्शकों को खूब हँसाया। नौ साल के अंतराल के बाद, चौथी किस्त आखिरकार आ गई है। मिलाप मिलन जावेरी के निर्देशन में मस्ती 4, 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है।