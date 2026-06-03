Delhi Fire Tragedy:  मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में भीषण आग, 21 लोगों की मौत

Delhi Fire Tragedy, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट (Lemon Green Restaurant) में आज सुबह भीषण आग लग गई और हादसे में 21 लोगों लोगों की मौत हो चुकी है और 38 घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट के बेसमेंट से आग लगनी शुरू हई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने 40 लोगों को बचा लिया है। घायलों को पास के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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फायर ब्रिगेड को 8:50 मिनट पर मिली सूचना

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग को सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और 10 गाड़ियां सहित मौके पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू किया। अग्निशमन के अधिकारियों ने बताया कि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया।

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आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने बताया कि हौज रानी उनका विधानसभा क्षेत्र है और वहां एक बहुमंजिला बिल्डिंग में सुबह लगभग 8:30 बजे भीषण आग लग गई। उन्होंने कहा कि आग के कारण रेस्टोरेंट के अंदर मुख्य तौर पर दक्षिण अफ्रीका के नागरिक फंसे हो सकते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह यानी बीते कल राष्टÑीय राजधानी के मुकुंदपुर इलाके में एक बिल्डिंग ढह गई थी जिसमें संदिग्ध एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट के कारण10 लोग घायल हो गए थे।

6 रूम की परमिशन थी लेकिन 25 कमरे बने, फायर एनओसी भी नहीं

फ्लरिस स्टे गेस्टहाउस को बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था। इसके तहत 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन 25 कमरे बने थे। आग लगने के बाद होटल के रेस्टोरेंट के बेसमेंट में भी काफी लोग फंसे थे। इसमें अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, जो बहुत संकरा था होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। आने जाने का एक ही रास्ता था।

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