Massive Fire at Tiles Warehouse : गुरुग्राम नई बस्ती में टाइल्स गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान

संकरी गलियों के बावजूद दमकल ने पाया काबू

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

Massive Fire at Tiles Warehouse(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। नई बस्ती क्षेत्र में सोमवार को काली माता मंदिर के समीप स्थित एक टाइल्स गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठते काले धुएं के गुब्बार दूर-दूर तक दिखाई देने लगे, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन संकरी गलियों के कारण शुरुआती दौर में राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तत्परता और सूझबूझ दिखाते हुए आग को आसपास के रिहायशी मकानों तक फैलने से रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अफरातफरी का माहौल बन गया

स्थानीय पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इलाके को घेर लिया और काली माता मंदिर के आसपास के रास्तों को एहतियातन सील कर दिया और लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

राहत की बात यह रही कि हादसे के समय गोदाम में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि, गोदाम में रखे लाखों रुपये के टाइल्स और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आग पर काबू पाने के लिए दो दमकल गाड़ियों को मौके पर लगाया गया है और आग बुझाने का कार्य लगातार जारी है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आग दोबारा न भड़क सके। अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह बुझने के बाद रेस्क्यू और जांच अभियान चलाया जाएगा।

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