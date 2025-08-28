Maruti Suzuki Recruitment Gurugram : मारुती सुजुकी गुरुग्राम ने जारी की अपने 500 पदों पर अधिसूचना

Maruti Suzuki Recruitement Gurugram : अगर आप भी पाना चाहते हो मारुती सुजुकी में नौकरी तो आपको बता दे की मारुति सुजुकी गुरुग्राम ने विभिन्न पदों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित समय सीमा से पहले अपने आवेदन जमा करें।

कुल उपलब्ध पोस्ट: 500+

इस पद के लिए आयु सीमा 01.01.2025 तक 18-26 वर्ष है।

आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी।

आयु सीमा की गणना की तिथि अधिसूचना के अनुसार है।

योग्यता

फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, एम.एम.वी, पेंटर, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, तकनीशियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग (एसटी), मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटोबॉडी रिपेयर, पी.पी.ओ, शीट मेटल वर्कर, टूल और डाया मेकर (डाया और मोल्ड) (प्रेस टोल, जिग्स और फिक्स्चर) के साथ आईटीआई पास

आवेदन शुल्क

सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ₹00/-एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ₹00/-। शुल्क डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना चाहिए।

चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं। भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया नीचे दी गई है।

साक्षात्कार/ऑनलाइन परीक्षा।

दस्तावेज़ सत्यापन।

चिकित्सा परीक्षण।

वेतनमान: 21000/-

कैसे करें आवेदन

योग्य/इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना पढ़ें।

कृपया भर्ती फॉर्म से संबंधित दस्तावेज़, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र आदि को ध्यान से स्कैन करें।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी कॉलमों का पूर्वावलोकन करें और उन्हें ध्यान से जांचें।

अंतिम रूप से जमा किए गए फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

Maruti Suzuki भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां

आरंभ तिथि: 04-08-2025

अंतिम तिथि: पदों को भरने के लिए

