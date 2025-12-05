Maruti Suzuki eVX Update : लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक SUV भारतीय EV मार्केट में मचाएंगी धूम

Maruti Suzuki eVX Update ,आज समाज : मारुति सुजुकी eVX – मारुति सुजुकी eVX भारत की पहली इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर आ रही है, और इस तरह यह भारतीय EV मार्केट में धूम मचा देगी। eVX का भारत और जापान में लंबे समय से टेस्ट चल रहा है, और यह मज़बूत, प्रैक्टिकल और टफ बॉडी कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत मज़बूत रेंज का वादा करती है, जिसे सच में भारत की ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लंबी दूरी की, बेहद आरामदायक, शानदार इलेक्ट्रिक SUV है जो लोग चाहते हैं उनके लिए है।

LED DRLs फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन

खैर, मारुति की eVX में वह स्टाइल है जो ब्रांड के किसी भी प्रोडक्ट में पहले कभी नहीं देखी गई। फ्रंट में यह सब एक बंद EV-स्टाइल ग्रिल के साथ है, जो पतली LED DRLs की वजह से थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है। फिर आता है यह मस्कुलर बॉडीसाइड स्टांस जो इस SUV को सड़क पर नीचे की ओर एक डराने वाली प्रेजेंस देता है। पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेललैंप्स प्रीमियम कैरेक्टर के साथ एंट्री को पूरा करते हैं। कुल मिलाकर, यह साफ़-सुथरी, मॉडर्न, नेक्स्ट-जेन EV दिखती है।

एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट

एक बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट से लैस, eVX स्मूद एक्सेलरेशन और बिना आवाज़ के ऑपरेशन का वादा करता है। ज़्यादातर, eVX दो तरह की होंगी; एक स्टैंडर्ड फ्रंट-व्हील ड्राइव होगी। और दूसरी में ऑल-व्हील ड्राइव होगा।

शहर की सड़कों पर ड्राइव आसानी से, चुपचाप और शांत चलती है, जबकि बहुत टिकाऊ सस्पेंशन सबसे खराब पक्की सड़कों पर भी आत्मविश्वास देगा। दूसरे प्रोडक्ट्स की तुलना में केबिन के अंदर यह और भी कम NVH, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म द्वारा गारंटीकृत है, जो प्रीमियम NZ अनुभव को सुरक्षित रखता है।

DC फास्ट चार्जिंग और लंबी दूरी

eVX की सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज लंबी होने का दावा किया जा सकता है, और SUV में दो बैटरी पैक ऑप्शन होने की उम्मीद है। एक छोटी बैटरी होनी चाहिए जो रोज़ाना शहर में ड्राइविंग के लिए डिज़ाइन की गई हो, जबकि दूसरी ज़्यादा कैपेसिटी की होनी चाहिए, ताकि हाईवे पर बहुत आसानी से लंबी ड्राइव की जा सके।

जिस प्लेटफ़ॉर्म पर मारुति eVX डिज़ाइन कर रही है वह बिल्कुल नया है, और उम्मीद है कि इससे बैटरी के काम करने के तरीके में ओवरऑल एफिशिएंसी में सुधार होगा, साथ ही वज़न और क्रैश सेफ्टी में भी बैलेंस रहेगा। DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का मतलब है कि SUV तेज़ी से, सुरक्षित रूप से और बहुत कम समय में चार्ज हो सकेगी।

आरामदायक सीटें

यह इंटीरियर में टेक्नोलॉजी के लिए एक बिल्कुल नई जगह है। इसमें एक एक्सटेंडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड केयर टेक्नोलॉजी और प्रीमियम इंटीरियर के लायक मटीरियल शामिल हैं। वेंटिलेटेड सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ और दूसरी रो की बड़ी सीटें उम्मीद के मुताबिक आरामदायक होंगी। सेफ्टी फीचर्स के मामले में, मारुति इसे इन मुख्य कंपोनेंट्स से लैस करने की योजना बना रही है: ADAS फीचर्स, कई एयरबैग और एक 360-डिग्री कैमरा।

कीमतें

मारुति सुजुकी eVX के भारत में 2025 के मध्य तक ध्यान खींचने की उम्मीद है। कीमतें ₹18 – ₹22 लाख के बीच होने का अनुमान है, जो नेक्सन ईवी और एमजी जेडएस ईवी के बीच एकदम सही बफर रेंज में है।

