ITBP Jawan Martyr: शहीद आईटीबीपी जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

पैतृक गांव में बेटों ने मुखाग्नि दी, अमृतसर में ड्यूटी के दौरान आया था हार्ट अटैक

ITBP Jawan Martyr, (आज समाज), नारनौल: हरियाणा के नारनौल के शहीद जवान का आज पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का दिया गया। शहीद आईटीबीपी जवान को बेटों ने मुखाग्नि दी। शहीद जवान पंजाब के अमृतसर में तैनात थे और करीब 28 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में आईटीबीपी के अधिकारी शामिल हुए और टुकड़ी ने सलामी दी। अंतिम संस्कार में आसपास के गांवों के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे।

1997 में आईटीबीपी में हुए थे भर्ती अमर सिंह

जानकारी के मुताबिक, गांव मारोली निवासी 53 वर्षीय अमर सिंह आईटीबीपी में तैनात थे। उन्होंने 1997 में आईटीबीपी जॉइन की। इसके बाद उनकी कई जगहों पर तैनाती रही। शनिवार सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें पहले अमृतसर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, सुधार न होने पर उन्हें नोएडा के अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए

शनिवार देर शाम को शहीद हुए अमर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मारोली लाया गया। हालांकि, रात हो जाने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। उनका शव जब गांव में पहुंचा तो पूरे गांव के लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए। इसके बाद रविवार सुबह उनका अंतिम संस्कार गांव के स्वर्ग आश्रम में किया गया।

अंतिम संस्कार में कई गावों के लोग हुए शामिल

अंतिम संस्कार में गांव मारोली, कारोली, कोरियावास व निजामपुर क्षेत्र के अनेक लोग शामिल हुए। गांव के सरपंच भीम सिंह ने बताया कि शहीद अमर सिंह के माता-पिता जिंदा हैं। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। शहीद के दो पुत्र हेमंत व मनीष और एक पुत्री मनेश है। तीनों शादीशुदा हैं।

