Mars Rising: कल मंगल होंगे उदय, बिगड़े काम फिर बनेंगे- जानें किस राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव

कल मंगल होंगे उदय, बिगड़े काम फिर बनेंगे- जानें किस राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव

साहस और ऊर्जा के कारक हैं मंगल

Mars Rising, (आज समाज), नई दिल्ली: मंगल ग्रह का दहन का समय 2 मई 2026 को समाप्त होने जा रहा है। काफी समय से मंगल अस्त चल रहे थे, जिस वजह से उनकी शक्ति कम हो गई थी और वे अपना पूरा फल देने में कमजोर पड़ रहे थे। अब 2 मई से मंगल का उदय हो रहा है, जिससे उनकी ताकत वापस आएगी। मंगल साहस और ऊर्जा के कारक हैं।

उनके उदय होने से रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे, काम करने की हिम्मत बढ़ेगी और करियर व पैसों के मामले में हलचल देखने को मिलेगी। अभी मंगल मीन राशि में चल रहे हैं, जो अग्नि और भावनाओं का एक मिला-जुला असर दिखाएंगे।

मेष राशि: मंगल आपकी राशि के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी हैं इसलिए इनका उदय आपके लिए बहुत खास है। अभी मंगल आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके खर्च बढ़ सकते हैं और मन में बेचैनी रह सकती है। उदय के बाद आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आप अपने काम को गुप्त तरीके से करना पसंद करेंगे। आप पर्दे के पीछे रहकर कुछ बड़ा करने की योजना बना सकते हैं। करियर से जुड़ी चीजें धीरे-धीरे गति पकड़ेंगी। अपनी सेहत और नींद का पूरा ध्यान रखें।

मंगल आपकी राशि के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी हैं इसलिए इनका उदय आपके लिए बहुत खास है। अभी मंगल आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके खर्च बढ़ सकते हैं और मन में बेचैनी रह सकती है। उदय के बाद आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आप अपने काम को गुप्त तरीके से करना पसंद करेंगे। आप पर्दे के पीछे रहकर कुछ बड़ा करने की योजना बना सकते हैं। करियर से जुड़ी चीजें धीरे-धीरे गति पकड़ेंगी। अपनी सेहत और नींद का पूरा ध्यान रखें। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और गुस्से पर काबू रखकर धैर्य रखें।

मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और गुस्से पर काबू रखकर धैर्य रखें। वृषभ राशि: मंगल आपके सातवें और बारहवें भाव के स्वामी होकर अभी आपके ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के उदय होने के बाद आपकी कमाई और लाभ में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बहुत सक्रिय हो जाएगा और आप नए लोगों से मिल सकते हैं या पुराने दोस्तों से फिर जुड़ सकते हैं। हालांकि, आपके रिश्तों को अभी भी थोड़े ध्यान की जरूरत है। अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाकर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा।

मंगल आपके सातवें और बारहवें भाव के स्वामी होकर अभी आपके ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के उदय होने के बाद आपकी कमाई और लाभ में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बहुत सक्रिय हो जाएगा और आप नए लोगों से मिल सकते हैं या पुराने दोस्तों से फिर जुड़ सकते हैं। हालांकि, आपके रिश्तों को अभी भी थोड़े ध्यान की जरूरत है। अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाकर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय: मंगलवार को मसूर की दाल दान करें और रिश्तों में बातचीत के दौरान शांति बनाए रखें।

मंगलवार को मसूर की दाल दान करें और रिश्तों में बातचीत के दौरान शांति बनाए रखें। मिथुन राशि: मंगल आपके छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर के लिहाज से यह बहुत ही मजबूत स्थिति है। मंगल के उदय होने के बाद आपकी मेहनत का फल सबके सामने दिखाई देने लगेगा। कार्यक्षेत्र में होने वाली होड़ अब आपके पक्ष में होगी और आप अपने काम से जुड़े कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। सेहत में सुधार होगा, लेकिन काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें।

मंगल आपके छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर के लिहाज से यह बहुत ही मजबूत स्थिति है। मंगल के उदय होने के बाद आपकी मेहनत का फल सबके सामने दिखाई देने लगेगा। कार्यक्षेत्र में होने वाली होड़ अब आपके पक्ष में होगी और आप अपने काम से जुड़े कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। सेहत में सुधार होगा, लेकिन काम के दबाव को खुद पर हावी न होने दें। उपाय: हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और फालतू के झगड़ों से खुद को दूर रखें.

हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और फालतू के झगड़ों से खुद को दूर रखें. कर्क राशि: मंगल आपके लिए पांचवें और दसवें भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके नौवें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के उदय होने से आपके भाग्य को बहुत मजबूती मिलेगी और करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपको अपने गुरुओं और पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तरक्की के लिए यात्रा के योग भी बन सकते हैं और प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएंगे। बस खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें।

मंगल आपके लिए पांचवें और दसवें भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके नौवें भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल के उदय होने से आपके भाग्य को बहुत मजबूती मिलेगी और करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आपको अपने गुरुओं और पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तरक्की के लिए यात्रा के योग भी बन सकते हैं और प्रेम जीवन में सुखद बदलाव आएंगे। बस खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हमेशा जमीन से जुड़कर रहें.

हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हमेशा जमीन से जुड़कर रहें. सिंह राशि: मंगल आपके चौथे और नौवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण जीवन में कुछ अचानक बदलाव आ सकते हैं और भावनाओं में तेजी महसूस हो सकती है। मंगल के उदय होने के बाद कुछ छुपी हुई बातें या पुराने मामले सामने आ सकते हैं। परिवार से जुड़े मामलों में किसी भी तरह के झगड़े या जोखिम भरे फैसलों से बचना ही ठीक रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा।

मंगल आपके चौथे और नौवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण जीवन में कुछ अचानक बदलाव आ सकते हैं और भावनाओं में तेजी महसूस हो सकती है। मंगल के उदय होने के बाद कुछ छुपी हुई बातें या पुराने मामले सामने आ सकते हैं। परिवार से जुड़े मामलों में किसी भी तरह के झगड़े या जोखिम भरे फैसलों से बचना ही ठीक रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। उपाय: मंगलवार को घी का दीपक जलाएं और अपने गुरुओं व बड़ों का सम्मान करें।

मंगलवार को घी का दीपक जलाएं और अपने गुरुओं व बड़ों का सम्मान करें। कन्या राशि: मंगल आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होकर अभी आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके रिश्तों और साझेदारी के कामों में काफी हलचल देखने को मिलेगी। मंगल के उदय होने के बाद आप शादी या काम की साझेदारी को लेकर कुछ बड़े और साहसी फैसले ले सकते हैं। हालांकि, स्वभाव में आने वाले गुस्से की वजह से आपसी विवाद भी हो सकते हैं। इस समय धैर्य और संतुलन बनाकर रखना ही आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी।

मंगल आपके तीसरे और आठवें भाव के स्वामी होकर अभी आपके सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके रिश्तों और साझेदारी के कामों में काफी हलचल देखने को मिलेगी। मंगल के उदय होने के बाद आप शादी या काम की साझेदारी को लेकर कुछ बड़े और साहसी फैसले ले सकते हैं। हालांकि, स्वभाव में आने वाले गुस्से की वजह से आपसी विवाद भी हो सकते हैं। इस समय धैर्य और संतुलन बनाकर रखना ही आपके लिए सबसे बड़ी समझदारी होगी। उपाय: लाल कपड़ा या तांबे की चीजें दान करें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें।

लाल कपड़ा या तांबे की चीजें दान करें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लें। तुला राशि: मंगल आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपको अपने विरोधियों और चुनौतियों पर जीत हासिल करने में मदद करेगी। मंगल के उदय होने के बाद आपकी मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाएगी। पैसों से जुड़े मामलों में भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपनी बोली पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। सेहत में पहले से सुधार होगा, बस तनाव को अपने पास न आने दें।

मंगल आपके दूसरे और सातवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपको अपने विरोधियों और चुनौतियों पर जीत हासिल करने में मदद करेगी। मंगल के उदय होने के बाद आपकी मुकाबला करने की शक्ति बढ़ जाएगी। पैसों से जुड़े मामलों में भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आपको अपनी बोली पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। सेहत में पहले से सुधार होगा, बस तनाव को अपने पास न आने दें। उपाय: कड़वी बोली बोलने से बचें और ॐ अंगारकाय नम: मंत्र का जाप करें।

कड़वी बोली बोलने से बचें और ॐ अंगारकाय नम: मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि: मंगल आपकी राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपकी बुद्धि, सोचने की शक्ति और कलात्मक कामों में बढ़ोतरी होगी। मंगल के उदय होने के बाद आपके आत्मविश्वास में गजब का उछाल आएगा। आप प्यार या करियर के मामले में कुछ बड़े और निडर फैसले ले सकते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी कदम उठाने से बचें।

मंगल आपकी राशि के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपकी बुद्धि, सोचने की शक्ति और कलात्मक कामों में बढ़ोतरी होगी। मंगल के उदय होने के बाद आपके आत्मविश्वास में गजब का उछाल आएगा। आप प्यार या करियर के मामले में कुछ बड़े और निडर फैसले ले सकते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी कदम उठाने से बचें। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और रोज सुबह सूर्य को जल दें।

हनुमान जी की पूजा करें और रोज सुबह सूर्य को जल दें। धनु राशि: मंगल आपके पांचवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके घर के माहौल और मन की शांति को प्रभावित कर सकता है। मंगल के उदय होने के बाद जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने मामले फिर से आगे बढ़ सकते हैं। परिवार की कुछ समस्याओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन की शांति और सुकून को बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी।

मंगल आपके पांचवें और बारहवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह आपके घर के माहौल और मन की शांति को प्रभावित कर सकता है। मंगल के उदय होने के बाद जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने मामले फिर से आगे बढ़ सकते हैं। परिवार की कुछ समस्याओं पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अपने मन की शांति और सुकून को बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। उपाय: मंगलवार को मिठाई का दान करें और नियमित तौर पर ध्यान लगाएं।

मंगलवार को मिठाई का दान करें और नियमित तौर पर ध्यान लगाएं। मकर राशि: मंगल आपके चौथे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी हिम्मत और बातचीत करने की ताकत बढ़ेगी। मंगल के उदय होने के बाद आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलने लगेगी। आप अपने नए कामों या प्रोजेक्ट्स में खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेंगे। छोटे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे और छोटी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं।

मंगल आपके चौथे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी हिम्मत और बातचीत करने की ताकत बढ़ेगी। मंगल के उदय होने के बाद आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता मिलने लगेगी। आप अपने नए कामों या प्रोजेक्ट्स में खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेंगे। छोटे भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे और छोटी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। उपाय: दोस्तों और छोटे भाई-बहनों की मदद करें और हमेशा विनम्र बने रहें।

दोस्तों और छोटे भाई-बहनों की मदद करें और हमेशा विनम्र बने रहें। कुंभ राशि: मंगल आपके तीसरे और दसवें भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे पैसा और आपकी बोली बहुत अहम हो जाएगी। मंगल के उदय होने के बाद आपकी कमाई के नए मौके सामने आ सकते हैं। हालांकि, इस दौरान आपकी कड़वी बोली घर या बाहर कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकती है। परिवार से जुड़े मामलों पर भी आपको समय देने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में किसी से भी बहस करने से बचें।

मंगल आपके तीसरे और दसवें भाव के स्वामी हैं। अभी मंगल आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जिससे पैसा और आपकी बोली बहुत अहम हो जाएगी। मंगल के उदय होने के बाद आपकी कमाई के नए मौके सामने आ सकते हैं। हालांकि, इस दौरान आपकी कड़वी बोली घर या बाहर कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकती है। परिवार से जुड़े मामलों पर भी आपको समय देने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में किसी से भी बहस करने से बचें। उपाय: हनुमान मंत्र का जाप करें और काम की जगह पर संयम से काम लें।

हनुमान मंत्र का जाप करें और काम की जगह पर संयम से काम लें। मीन राशि: मंगल आपके दूसरे और नौवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपकी ही राशि यानी पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का उदय आपकी राशि में होने से यह बहुत ही ताकतवर असर दिखाएगा। आपकी ऊर्जा, भरोसा और काम करने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। आप अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत जरूरी फैसले ले सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, बस अपने गुस्से और जल्दबाजी में किए जाने वाले कामों पर लगाम लगाकर रखना बहुत जरूरी है।

मंगल आपके दूसरे और नौवें भाव के स्वामी हैं और अभी आपकी ही राशि यानी पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल का उदय आपकी राशि में होने से यह बहुत ही ताकतवर असर दिखाएगा। आपकी ऊर्जा, भरोसा और काम करने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। आप अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत जरूरी फैसले ले सकते हैं। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, बस अपने गुस्से और जल्दबाजी में किए जाने वाले कामों पर लगाम लगाकर रखना बहुत जरूरी है। उपाय: जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं और अपने गुरुओं व बड़ों का आदर करें।

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