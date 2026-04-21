Mangal Gochar: मई में मंगल बदलेंगे चाल, नौकरी और व्यापार में इन 4 राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता!

11 मई को मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे मंगल
Mangal Gochar, (आज समाज), नई दिल्ली: मई का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा, साहस और पराक्रम के कारक मंगल ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल 11 मई में मीन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे।जब भी मंगल अपनी ही राशि में गोचर करते हैं, तब रुचक नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है।
इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में उन्नति, सफलता और प्रतिष्ठा दिलाने वाला माना जाता है। इस बार मंगल का यह गोचर विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है। खासकर नौकरी, व्यापार और करियर से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिनकी किस्मत इस दौरान चमक सकती है।
- मेष राशि: मंगल का अपनी ही राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं व्यापारियों के लिए नए प्रोजेक्ट और डील्स मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
- मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर आय के नए स्रोत खोल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में नई दिशा मिल सकती है। नेटवर्किंग मजबूत होगी, जिससे लाभदायक संपर्क बनेंगे। निवेश से भी अच्छा फायदा मिलने के संकेत हैं।
- धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर करियर में उछाल लेकर आ सकता है। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत और काबिलियत को पहचान मिलेगी। व्यापारियों को भी विस्तार के अच्छे मौके मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने की संभावना है।
- कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय मेहनत का फल पाने का है। लंबे समय से जो प्रयास कर रहे थे, अब उनका परिणाम सामने आएगा। नौकरी में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में नए ग्राहकों और मुनाफे के योग बन रहे हैं। साथ ही आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी।
क्यों खास है यह गोचर?
मंगल का मेष राशि में प्रवेश केवल ऊर्जा और साहस ही नहीं बढ़ाता, बल्कि व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की ताकत भी देता है। रूचक योग के प्रभाव से व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल कर सकता है। यही कारण है कि इस बार मई का महीना कई लोगों के लिए बदलाव और सफलता का संकेत लेकर आ रहा है।
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