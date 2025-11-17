Married Woman Hanged Herself, (आज समाज), पानीपत : शहर की हरी नगर निवासी एक विवाहिता नीलम 25 वर्षीय ने रविवार की रात को फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। परिजनों ने जब उससे फांसी पर लटका देखा तो इसकी सूचना थाना पुराना औद्योगिक पुलिस को दी जिससे फोरेंसिक टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। वहीं पर मायका पक्ष ने मौके पर पहुंचकर पति और सास पर आरोप लगाते हुए शिकायत दी है।

पति व सास दहेज के लिए परेशान कर रहे थे

पुलिस ने मृतक के पति रवि शंकर की शिकायत पर पति अरविंद और सास संतोष के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। गोहाना रोड निवासी रविशंकर ने बताया कि उसके पास तीन लड़की और तीन लड़के हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी 2021 में हरिनगर निवासी अरविंद के साथ की थी। वह ठेकेदार के पास चौकीदार की नौकरी करता है। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से पति व सास दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। कई बार उनके साथ मारपीट भी कर चुके थे।

नीलम ने कमरे में फांसी लगा ली

इस बारे में उन्होंने उनको समझाया भी था लेकिन वह नहीं माने। रविवार की रात को अरविंद ने फोन पर सूचना दी कि नीलम ने कमरे में फांसी लगा ली हैं जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि नीलम ने कमरे में फांसी लगा ली है जिसके बाद वह पहुंचे तो देखा कि उसका शव बैड पर पड़ा हुआ था जिसकी सूचना पुलिस को दी। सोमवार को पुलिस ने रविशंकर की शिकायत पर आरोपी अरविंद और संतोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। साथ ही अरविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

