Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप

Kurukshetra News, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका मुस्कान स्टेशन माजरी की रहने वाली थी। एक साल पहले उसने गांव हबाना निवासी अजय कुमार से लव मैरिज की थी। तब से वह अपने पति के साथ गांव हबाना में ही रहती थी।

वहीं बेटी की मौत पर उसके परिजनों ने पति और ससुराल के लोगों पर गला दबाकर हत्या करने के आरोप लगाए। बेटी के परिजनों का कहना है कि दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोगों ने मुस्कान की गला दबाकर हत्या की है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली

पुलिस को दी शिकायत में अब्बास खान निवासी स्टेशन माजरी ने बताया कि शनिवार शाम उन्हें सूचना मिली कि उसकी बहन की तबीयत खराब है। सूचना पाकर वे बहन की ससुराल पहुंचे तो उसकी बहन मुस्कान की मौत हो चुकी थी। आरोप लगाया कि उसके शरीर पर कई तरह के निशान थे। आरोपियों ने गला दबाकर उसकी बहन की हत्या की है।

अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप

अब्बास खान ने कहा कि उसकी बहन मुस्कान का पति अजय कुमार, सास और ससुराली उसकी बहन को दहेज की मांग के लिए शारीरिक-मानसिक परेशानी देते थे। यहां तक कि उसका बहनोई उसकी बहन पर अप्राकृतिक संबंध बनाने का दबाव बनाता था।

बहन से करते थे दहेज की मांग, विरोध करने पर करते थे पिटाई

ससुराल के लोग लगातार उसकी बहन से दहेज की मांग करते थे। विरोध पर उसकी पिटाई की जाती थी। ये बातें घर बताने पर उन्होंने उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी थी। इस वजह उसकी बहन की सेहत बिगड़ चुकी थी।

पति व अन्य के खिलाफ केस दर्ज

थाना शाहाबाद के एसएचओ सुनील वत्स ने बताया कि शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 80 और 3(5) के तहत अजय और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ होगी।

