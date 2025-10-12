Ravivaar Upaay: वैवाहिक जीवन सदैव रहेगा सुखमय, रविवार के दिन करें ये उपाय

सुख-समृद्धि में होगी वृद्धि

Ravivaar Upaay, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। इसमें रविवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि इन उपाय को करने से साधक को सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना उत्तम माना जाता है।

धार्मिक मान्यता है कि जो साधक सूर्य देव की उपासना करता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। साथ ही उसे पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रविवार को विशेष उपाय करने से साधक को कई तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं।

ये उपाय करें

अगर आप वैवाहिक जीवन सुखमय चाहते हैं, तो एक खाली बोतल में आठ साबुत उड़द के दाने, एक लोहे की कील और सरसों का तेल डालकर ढक्कन को बंद कर दें। इसके बाद इस बोतल को ऊपर से 7 बार उतारकर कहीं खली जगह पर जमीन में दबा दें। एक बात विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई टोके नहीं। माना जाता है कि इस कार्य को करने से जातक का वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय रहता है।

ऐसे चढ़ाएं सूर्य देव को जल

ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

गंगाजल न हो तो स्नान के पानी में तुलसी की मंजरी भी डाल सकते हैं।

साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें।

इसके बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और फिर उसमें रोली, अक्षत, गुड़ और लाल फूल मिलाएं।

नंगे पैर सूर्य देव को भाव के साथ अर्घ्य चढ़ाएं।

वहीं, खड़े होकर सूर्य देव के नामों का जाप करें।

इसके साथ ही 11 बार सूर्य नमोस्तु श्लोक का जाप करें।

सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय ‘ऊँ सूर्याय नम:, ऊँ आदित्याय नम:, ऊँ नमो भास्कराय नम:’ आदि वैदिक मंत्रों का जाप करें।

तामसिक चीजों से परहेज करें और पैरों में अर्घ्य का पानी न पड़ने दें।

