Marital Clash Over Food Choices: प्याज-लहसुन के झगड़े ने तोड़ी 23 साल की शादी, हाईकोर्ट ने सुनाया तलाक का फैसला

Marital Clash Over Food Choices: गुजरात के अहमदाबाद से एक अजीब लेकिन चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्याज और लहसुन को लेकर लंबे समय से चल रहे झगड़े की वजह से 23 साल की शादी खत्म हो गई। जो घरेलू अनबन से शुरू हुआ था, वह आखिरकार कानूनी लड़ाई में बदल गया जो फैमिली कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने आखिरकार कपल को तलाक दे दिया।

मार्च 2002 में हुई यह शादी पत्नी के धार्मिक विश्वासों और पति के खाने की आदतों के बीच टकराव की वजह से टूट गई। पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय को मानती है, जो प्याज और लहसुन को अशुद्ध मानता है और इनके खाने पर सख्त रोक लगाता है।

झगड़ा कहां से शुरू हुआ

शादी के शुरुआती साल तो ठीक-ठाक चले, लेकिन पत्नी के स्वामीनारायण धर्म के सखी मंडल ग्रुप में शामिल होने के बाद दिक्कतें शुरू हो गईं। इस संप्रदाय में प्याज और लहसुन खाना सख्त मना है।

पति, जो इन्हें रेगुलर खाता था, ने अपनी पत्नी से इन चीज़ों से खाना बनाने को कहा। पत्नी ने अपने धार्मिक उसूलों की वजह से मना कर दिया। यह अनबन जल्द ही घर में अक्सर होने वाले झगड़ों में बदल गई।

पति ने तलाक के लिए अर्जी दी

2010 के आस-पास, हालात और बिगड़ गए। पति ने अपनी पत्नी पर ज़ुल्म का आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दावा किया कि उसने न सिर्फ़ उसके लिए खाना बनाना बंद कर दिया था, बल्कि अलग किचन भी चलाना शुरू कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने इसे शादी में ज़ुल्म माना और उसके हक में तलाक दे दिया।

पत्नी की अपील और हाई कोर्ट का फ़ैसला

पत्नी ने गुजरात हाई कोर्ट में फ़ैसले को चुनौती दी, तलाक को पलटने की मांग की और ज़्यादा मेंटेनेंस की भी मांग की। हालांकि, दिसंबर 2025 में, हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। जज ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए,

लेकिन शादी के लिए आपसी समझ और समझौते की ज़रूरत होती है। चूंकि पत्नी ने थोड़ा भी एडजस्ट करने से मना कर दिया, इसलिए तलाक का ऑर्डर कायम रहा। उसे वही मेंटेनेंस अमाउंट मिलता रहने दिया गया।

स्वामीनारायण संप्रदाय की भूमिका

गुजरात में स्वामीनारायण समुदाय को बहुत ज़्यादा माना जाता है, और इसके सदस्य अपने खाने में प्याज़ और लहसुन बिल्कुल नहीं खाते। संप्रदाय में पत्नी की बढ़ती भागीदारी ने उसकी निजी मान्यताओं को मज़बूत किया, लेकिन इसने उसे शादी की ज़िम्मेदारियों से भी दूर कर दिया, जिससे आखिरकार रिश्ते पर असर पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादियों में इस तरह के धार्मिक झगड़े अब आम होते जा रहे हैं।

सामाजिक असर और सीखे गए सबक

यह मामला सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिससे धार्मिक कट्टरता बनाम शादी के समझौते पर बहस छिड़ गई। कानूनी जानकारों का मानना ​​है कि शादी से पहले काउंसलिंग से जोड़ों को शादी से पहले लाइफस्टाइल के अंतर को समझने में मदद मिल सकती है। गुजरात में, लगभग 20% तलाक के मामले कथित तौर पर इसी तरह के घरेलू मतभेदों की वजह से होते हैं। आज, यह जोड़ा अलग हो गया है। पत्नी अपने धार्मिक समुदाय में एक्टिव रूप से शामिल है, जबकि पति अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार है।