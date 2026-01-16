Maria Corina Machado Nobel Peace Prize: मचाडो का बड़ा दांव! ट्रंप को दिया नोबेल, पर संस्थान ने बिगाड़ दिया प्लान

Maria Corina Machado Nobel Peace Prize: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने गुरुवार को खुलासा किया कि उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, और वेनेजुएला के लिए आज़ादी हासिल करने में उन पर भरोसा जताया है। हालांकि, इस कदम से विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि नोबेल इंस्टीट्यूट ने साफ किया है कि यह पुरस्कार ट्रांसफर, शेयर या रद्द नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि यह सम्मान कानूनी तौर पर मचाडो के पास ही रहेगा।

व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मचाडो ने मेडल देने के अपने फैसले के बारे में बताया, हालांकि यह साफ नहीं है कि ट्रंप ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया या नहीं। व्हाइट हाउस ने अब तक इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

राजनीतिक तनाव के बीच प्रतीकात्मक इशारा

यह प्रतीकात्मक इशारा एक संवेदनशील समय पर आया है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ काम करने की इच्छा जताई थी, जिसे व्यापक रूप से मचाडो को दरकिनार करने के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि जब मचाडो को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, तो उन्होंने यह सम्मान वेनेजुएला के लोगों और ट्रंप को समर्पित किया था।

उच्च जोखिम वाली यात्रा और राजनीतिक पहुंच

मचाडो की यात्रा में काफी व्यक्तिगत जोखिम था। पिछले साल काराकास में कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद, वह देश से भाग गईं और अपने ठिकाने को काफी हद तक गुप्त रखा। ट्रंप के साथ अपनी बंद कमरे में हुई बैठक के बाद, मचाडो ने गेट के बाहर इंतजार कर रहे दर्जनों उत्साही समर्थकों का अभिवादन किया।

बाद में वह कैपिटल हिल में एक दर्जन से अधिक रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सीनेटरों से मिलीं, जहां कथित तौर पर उन्हें मजबूत द्विदलीय समर्थन मिला।

व्हाइट हाउस का रुख सतर्क बना हुआ है

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप मचाडो से मिलने के इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने अपना “यथार्थवादी” आकलन बनाए रखा कि उनके पास फिलहाल वेनेजुएला का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं है।

मचाडो, जो दिसंबर में समुद्री रास्ते से नाटकीय रूप से वेनेजुएला से भाग निकली थीं, अब ट्रंप का विश्वास हासिल करने के लिए वेनेजुएला सरकार के सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और देश के भविष्य के नेतृत्व में एक भूमिका हासिल करने के लिए दृढ़ हैं।

