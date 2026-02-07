Mardaani 3 Box Office Collection Day 8: ‘मर्दानी 3’ का बॉक्स ऑफिस पर दम, बॉर्डर 2 की टक्कर में भी आठवें दिन शानदार कमाई

Mardaani 3 Box Office Collection Day 8: रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 30 जनवरी को थिएटर में आई यह फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के बाद से ही काफी चर्चा में थी। हालांकि इसे दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन यह एक्शन-ड्रामा टिकट खिड़कियों पर स्थिर रहने में कामयाब रही है। यह फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है, जिसका पहला पार्ट 2014 में रिलीज हुआ था।

दूसरे हफ्ते में थोड़ी गिरावट

अभिराज मीनावाला के डायरेक्शन में बनी मर्दानी 3 में एक बार फिर रानी मुखर्जी पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के अपने दमदार रोल में नजर आ रही हैं। इस बार, कहानी भारत में बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट पर नकेल कसने के इर्द-गिर्द घूमती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को सनी देओल और वरुण धवन की बॉर्डर 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है। मर्दानी 3 ने अपने पहले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन दूसरे हफ्ते में इसके कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई है।

8वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की?

मर्दानी 3 ने अपने पहले शुक्रवार को ₹4 करोड़ से ओपनिंग की। रविवार को कलेक्शन में काफी उछाल आया, फिल्म ने तीसरे दिन ₹7.25 करोड़ कमाए। सोमवार को फिल्म ने ₹2.25 करोड़, मंगलवार को ₹2.6 करोड़, बुधवार को ₹2.1 करोड़ और गुरुवार को ₹1.85 करोड़ कमाए। इसके साथ ही फिल्म ने अपना पहला हफ्ता ₹26.30 करोड़ के टोटल कलेक्शन के साथ खत्म किया।

सैकनिल्क के शुरुआती ट्रेंड्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने आठवें दिन (शुक्रवार) करीब ₹1.75 करोड़ कमाए हैं। इसके साथ ही, मर्दानी 3 का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब लगभग ₹28.05 करोड़ हो गया है।

कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद, मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाए हुए है और अपने दूसरे हफ़्ते में भी अच्छी कमाई कर रही है।

