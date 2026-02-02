Mardaani 3 Box Office Collection Day 3 :‘मर्दानी 3’ का बॉक्स ऑफिस पर कब्ज़ा, तीसरे दिन भी रानी मुखर्जी की दमदार कमाई

Mardaani 3 Box Office Collection Day 3 :‘मर्दानी 3’ का बॉक्स ऑफिस पर कब्ज़ा, तीसरे दिन भी रानी मुखर्जी की दमदार कमाई

Mardaani 3 Box Office Collection Day 3 :‘ मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ रही है, और रानी मुखर्जी ने एक बार फिर अपनी स्टार पावर साबित की है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में शानदार ग्रोथ दिखाई और तीसरे दिन (रविवार) को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया।

यश राज फिल्म्स द्वारा समर्थित, यह दमदार एक्शन थ्रिलर चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाती है। रानी मुखर्जी ने शिवानी शिवाजी रॉय के अपने बहुत पसंद किए जाने वाले किरदार को फिर से निभाया है, और दर्शकों ने कहानी और उनकी दमदार परफॉर्मेंस दोनों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है।

मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन – दिन-वार ब्रेकडाउन

दिन 1 (शुक्रवार) कलेक्शन

फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक मामूली शुरुआत की। अपने पहले दिन, मर्दानी 3 ने लगभग ₹4 करोड़ (नेट) कमाए। हालांकि शुरुआत में ऑक्यूपेंसी कम थी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ-साथ अच्छे वर्ड-ऑफ-माउथ ने दिलचस्पी बढ़ाने में मदद की।

दिन 2 (शनिवार) कलेक्शन

शनिवार को कलेक्शन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखी गई। दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी और पॉजिटिव रिव्यू के साथ, फिल्म ने लगभग ₹6.25 करोड़ कमाए, जो इसके ओपनिंग डे की तुलना में एक अच्छी बढ़ोतरी है।

दिन 3 (रविवार) कलेक्शन

रविवार फिल्म के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला दिन साबित हुआ। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, मर्दानी 3 ने भारत में लगभग ₹7.25 करोड़ नेट कमाए। औसत ऑक्यूपेंसी 33% से ज़्यादा हो गई, और शो की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई।

कुल भारत नेट कलेक्शन (3 दिन): ₹17.50 करोड़+

वीकेंड की मजबूत ग्रोथ साफ तौर पर दर्शकों की पॉजिटिव स्वीकार्यता को दिखाती है।

दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस

मर्दानी 3 को UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी रिलीज़ किया गया है। ग्लोबल लेवल पर, फिल्म ने दुनिया भर में लगभग ₹27 करोड़ कमाए हैं, जिससे यह अब तक मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली फिल्म बन गई है।

पिछली मर्दानी फिल्मों से तुलना

फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों की ओपनिंग तुलनात्मक रूप से कम थी:

मर्दानी (2014): ₹4.70 करोड़

मर्दानी 2 (2019): ₹6.55 करोड़

इसकी तुलना में, मर्दानी 3 ने पहले ही अपनी दोनों पिछली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जो एक बहुत मजबूत बॉक्स ऑफिस ट्रेंड दिखाती है। आखिरी फैसला

वीकेंड में अच्छी ग्रोथ, दमदार कंटेंट और रानी मुखर्जी की ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ, मर्दानी 3 की शुरुआत काफी अच्छी रही है। अगर यही मोमेंटम बना रहता है, तो उम्मीद है कि फिल्म आने वाले हफ़्ते के दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

