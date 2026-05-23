Marco Rubio India Visit: भारत दौरे पर अमेरिका के सचिव मार्को रूबियो, कोलकाता से दिल्ली रवाना

Marco Rubio India Visit, (आज समाज), नई दिल्ली: अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ शनिवार को कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी सचिव रूबियो के साथ यात्रा कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मौजूद अधिकारियों के अनुसार, कोलकाता से रवाना होने से पहले, सचिव रूबियो ने अधिकारियों के साथ-साथ हवाई अड्डे के कर्मचारियों से भी बातचीत की और उनके साथ ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई।

शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचे रूबियो

मार्को रूबियो शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचे। 14 वर्षों में किसी शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की इस पूर्वी महानगर की यह पहली यात्रा है। यह संक्षिप्त पड़ाव, दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल के बीच, चार-दिवसीय भारत यात्रा का पहला चरण है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ रहा है, और यह 26 मई को नई दिल्ली में होने वाली ”क्वाड’ देशों के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक से ठीक पहले हो रही है।

‘मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी’ का भी दौरा किया

कोलकाता यात्रा के दौरान उन्होंने ‘मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी’ का भी दौरा किया। रूबियो ने ‘मदर हाउस’ में कुछ समय बिताया। मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी की महासचिव सिस्टर कॉनसेटीना ने इस यात्रा को बेहद निजी और आत्म-चिंतनपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, मदर हाउस आने की पहल उन्हीं की थी और हमें उनका स्वागत करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि वे ‘मदर’ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लेना चाहते थे।

रॉबर्ट गैब्रियल भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा

कॉनसेटीना ने कहा, हमने साथ मिलकर प्रार्थना की। यह बिल्कुल एक पारिवारिक मिलन जैसा था। सर्जियो गोर इससे पहले, ‘एक्स’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में बताया कि अमेरिका के प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, सचिव रूबियो के साथ हमारे प्रिय मित्र रॉबर्ट गैब्रियल भी यात्रा कर रहे हैं! भारत में उनका फिर से स्वागत करके हमें बहुत खुशी हो रही है!

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