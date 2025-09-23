Marco Rubio: अमेरिका के लिए भारत अहम साझेदार, दोनों देश मिलकर करेंगे काम

Jaishankar Meets US Counterpart, (आज समाज), न्यूयॉर्क: अमेरिका-भारत के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच अमेरिका ने भारत को अहम साझेदार बताया है और कहा है कि दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दरअसल, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो के साथ मुलाकात की।

टैरिफ के बाद जयशंकर की रुबियो से आमने-सामने पहली मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद जयशंकर की रुबियो से आमने-सामने यह पहली मुलाकात थी। जयशंकर और रुबियों ने मुलाकात के दौरान भारत-यूएस के रिश्तों को और गहरा करने पर बल दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर के साथ बैठक के बाद रक्षा, दवाइयां, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने भारत अमेरिका के लिए बहुत अहम साझेदार बताया।

