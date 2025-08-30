Maratha Reservation: मुंबई में मनोज जरांगे के अनशन का दूसरा दिन, दी पानी पीना बंद करने की धमकी

Maratha Reservation Protest Today Update, (आज समाज), मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे-पाटिल (Manoj Jarange-Patil) महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित आजाद मैदान में अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं और उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। उन्होंने आज कहा, अगर फडणवीस सरकार जल्द उनकी मांगें नहीं मानती है तो वह पानी-पीना बंद कर देंगे।

मराठा अधिकार कार्यकर्ता जारंगे की यह है मांग

मराठा अधिकार कार्यकर्ता जारंगे ने शुक्रवार को आंदोलन की शुरुआत की थी। पहले दिन मुंबई में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए और इससे शहर लगभग ठप्प हो गया था। जारंगे की मांग है कि सभी मराठों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल किया जाए।

अनुमति दें या नहीं, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा : जारंगे

बता दें कि मुंबई पुलिस ने जारंगे को एक और दिन हड़ताल जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन कार्यकर्ता ने कहा कि विरोध प्रदर्शन चाहे आप अनुमति दें या नहीं जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, यह सरकार के हाथ में है कि वह विरोध प्रदर्शन को खत्म करे या अनुमति दे।

सरकार से बातचीत करना हमारा काम नहीं

एक रिपोर्ट के अनुसार मराठा अधिकार कार्यकर्ता (Maratha rights activist) ने कहा, अभी सरकार से बातचीत करना हमारा काम नहीं है। उन्होंने कहा वे मराठा समुदाय को बर्बाद करना चाहते हैं। सरकार हमें आरक्षण नहीं देना चाहती। अगर वे एक दिन की अनुमति दे सकते हैं, तो वे स्थायी अनुमति भी दे सकते हैं।

कल हजारों समर्थक पहुंचे थे मुंबई

हजारों समर्थक शुक्रवार को जारंगे के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने मुंबई पहुंचे थे। आजाद मैदान खचाखच भर गया और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसटीएम) व चर्चगेट रेलवे स्टेशनों जैसे आस-पास के इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों ने शरण ली थी। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य से मराठा पूरी तैयारी के साथ, एक महीने तक के राशन सहित, जरांगे के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए थे।

मांगे न मानने तक पीछे नहीं हटूंगा, जेल जाने को तैयार

जारंगे ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने कार्यकर्ता और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू नहीं की है और धमकी दी कि मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले कुछ दिनों में और लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। जारंगे ने कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं मराठा आरक्षण के लिए गोली खाने व जेल जाने को तैयार हंू। जेल में भी मैं अनशन जारी रखूंगा।

चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट और शौचालय बंद रखे गए थे : जरांगे

जरांगे ने आरोप लगाया कि मुंबई में प्रदर्शनकारियों के लिए सुविधाओं की कमी थी। उन्होंने कहा कि चाय की दुकानें, रेस्टोरेंट और शौचालय बंद रखे गए थे। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए जरांगे ने कहा, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। इसी दौरान उन्होंने कहा, सरकार ने अगर मांगें नहीं मानी तो वह पानी पीना बंद कर देंगे।

