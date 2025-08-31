Maratha Reservation Protest: मनोज जरांगे का अनशन जारी, ठुकरा दी है बातचीत की पेशकश

Maratha Reservation Protest Update, (आज समाज), मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित आजाद मैदान में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे-पाटिल (Manoj Jarange-Patil) का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने 29 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की थी। जरांगे (Manoj Jarange) ने कहा है कि अगर फडणवीस सरकार जल्द उनकी मांगें नहीं मानती है तो वह पानी-पीना बंद कर देंगे।
प्रदर्शन की इजाजत मिले या न मिले, यह जारी रहेगा : जरांगे
अनशन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की ओर से शनिवार को एक न्यायाधीश को राज्य सरकार की टीम के साथ अनशन तोड़ने का प्रस्ताव लेकर जरांगे के पास भेजा गया था। हालांकि जरांगे ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की और कहा कि न्यायाधीश आरक्षण पर निर्णय नहीं ले सकते। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने जरांगे को विरोध प्रदर्शन की अनुमति एक दिन और बढ़ा दी यानी आज अनुमति का अंतिम दिन है। जरांगे पहले ही कह चुके हैं कि पुलिस अथवा प्रशासन प्रदर्शन की इजाजत दे अथवा न दे, उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।
10 फीसदी मराठा आरक्षण देने की मांग
बता दें कि जरांगे के आंदोलन को लेकर राज्य में राजनीति भी हो रही है। विपक्ष इस मामले को लेकर जहां संविधान में अमेंडमेंट की मांग कर रहा है वहीं राज्य सरकार कह रही है मुद्दे का समाधान कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रदर्शन में शामिल लोग फडणवीस सरकार से 10 फीसदी मराठा आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं।
भारी संख्या में पहुंचे जरांगे के समर्थक
भारी संख्या में जरांगे के समर्थक पहुंचे हैं। हालात इस कद्र हैं कि धरना स्थल (मुंबई के आजाद) के आसपास समर्थक सड़कों पर ही नहाते और खान वगैरह खाते देखे जा रहे हैं। इससे यातायात क समस्या भी हो रही है। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
