Business News Hindi : अमेरिका के लिए कईं डाक सेवाएं कल से सस्पेंड

29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सामान पर लगने वाले उच्च टैरिफ को लेकर लिया गया फैसला

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए जा रहे उच्च टैरिफ का असर न केवल भारतीय निर्यात पर दिखाई देने लगा है बल्कि अन्य सेवाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका द्वारा 27 अगस्त से भारत पर लागू होने वााले टैरिफ के बाद भारतीय डाक विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा है। फिलहाल ये फैसला अस्थाई रूप से लागू होगा। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी।

इस तरह बदले गए हैं नियम

29 अगस्त से अमेरिका जाने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय डाक सामानों पर देश-विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (कएएढअ) टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी होगी। चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो। हालांकि, 100 डॉलर (करीब 8,700 रुपए) तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स को ड्यूटी से छूट मिलती रहेगी। इससे पहले 800 डॉलर यानी करीब 70 हजार रुपए तक के सामान ड्यूटी फ्री थे।

अमेरिका ने यह आदेश जारी किए

ट्रम्प प्रशासन ने 30 जुलाई को एक एग्जीक्यूटिव आॅर्डर (नंबर 14324) जारी किया, जिसके तहत 800 डॉलर (करीब 70 हजार रुपए) तक की कीमत वाले सामान पर दी जाने वाली ड्यूटी-फ्री छूट को 29 अगस्त 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद, अमेरिका जाने वाले सभी डाक सामान, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, उनपर कस्टम ड्यूटी लगेगी। ये ड्यूटी देश-विशेष इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (कएएढअ) टैरिफ स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। इस वजह से डाक विभाग ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सेवाएं टेम्परेरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है।

अब केवल ये सेवाएं जारी रहेंगी

अमेरिका द्वारा जारी इस पत्र के बाद अभी केवल लेटर या डॉक्यूमेंट और और 100 डॉलर (करीब 8700 रुपए) तक की कीमत वाले गिफ्ट आइटम्स ही भेजे जा सकेंगे। इन पर ड्यूटी से छूट रहेगी। बाकी सभी तरह के डाक सामानों की बुकिंग 25 अगस्त 2025 से रोक दी जाएगी।

