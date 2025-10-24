Meeting of Dhanak Samaj : धानक समाज की बैठक में अनेक मसलों पर हुई चर्चा

By
Sandeep Singh
-
0
64
Many issues were discussed in the meeting of Dhanak Samaj.
धानक समाज कार्यकारिणी की बैठक में विचार रखते वक्ता।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। धानक समाज जिला रेवाड़ी कार्यकारिणी की मीटिंग क़ुतबपुर स्थित धानक धर्मशाला में प्रधान वेदप्रकाश बनवाल ने की। मीटिंग का संचालन दयाराम मोरवाल ने किया।मीटिंग में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि धानक समाज की अगली बैठक 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे डहीना ब्लॉक के गांव डहीना की धानक धर्मशाला में होगी। जिसमें समाज के उत्थान के लिए भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। समाज के लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जाएगा।

समाज के युवाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। समाज के युवाओं के लिए जिला स्तर पर कोचिंग सेंटर की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा । इसी दिन धानक समाज की डहीना ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा ।इस अवसर पर सुभाष सोलंकी, भूप सिंह खरेरा, विजय सिंह इंदौरा, दलीप डाबला, ओमप्रकाश डाबला, देशराज डाबला, धर्मपाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल महेंद्र सिंह, रविप्रकाश इंदौरा, विजय डाबला, गजराज निनानिया, रामौतार पचेरवाल आदि मौजूद रहे।

