Flood in Punjab : बाढ़ की चपेट में आए पंजाब के कई जिले

हिमाचल में हो रही भारी बारिश और बादल फटने से पंजाब में बिगड़े हालात, सतलुज का धुंसी बांध टूटा

Flood in Punjab (आज समाज), चंडीगढ़ : हर साल की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने पंजाब की भी परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों से लगातार आ रहे पानी के चलते ब्यास और सतलुज के संगम पर बने हरिके पतन में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिससे आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है।

इसके साथ ही ये दोनों ब्यास और सतलुज खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण होशियारपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला और फाजिल्का के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से यहां सतर्कता बरती जा रही है। वहीं, हरिके मे ब्यास व सतलुज का संगम है। जहां पानी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। पट्टी क्षेत्र के गांव राम सिंह वाला के पास सतलुज नदी का धुंसी बांध टूट गया। जिसे भरने के लिए प्रशासन कोशिशों में जुटा हुआ है।

बाढ़ से बचाव में जुटे स्थानीय लोग

फाजिल्का में पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात के चलते सतलुज नदी उफान पर है और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से लोगों को अब डर सताने लगा है। भारत-पाकिस्तान सरहदी इलाके के गांव कांवावाली के नजदीक सतलुज के पुल पर पहुंचे लोगों का कहना है कि वह अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रदेश में 19 अगस्त तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। वहीं, बीते दिन कुछ जिलों में बारिश देखने को मिली।

राज्य के अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को भी मिली। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री की सामान्य वृद्धि देखने को मिली है, हालांकि ये सामान्य के करीब बना हुआ है। लेकिन कुछ जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक बना हुआ है। मानसा का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक 38.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा।

आज से पंजाब में भारी बारिश का अनुमान

वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन की बात करें तो पंजाब में आज (17 अगस्त) से अगले दो से तीन दिन मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है और हिमाचल में भी मौसम खराब रहता है तो आने वाले दिनों में पंजाब का और भी हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ सकता है। मौसम विभाग ने तीन जिलों, पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। यहां तेज बारिश के आसार हैं।

