Manoj Bajpayee की फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदलेगा, Delhi High Court में मेकर्स का हलफनामा

फिल्म का टाइटल बदलने का फैसला

लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘घूसखोर पंडित’ के प्रोड्यूसर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा किया है, जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि उन्होंने फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया है। यह फैसला कई FIR फाइल होने, सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव और देश के कई हिस्सों में फिल्म पर बैन लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद आया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि फिल्म की रिलीज़ रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। पिटीशन में कहा गया था कि फिल्म का टाइटल और इसका प्रमोशनल मटीरियल बदनाम करने वाला और कम्युनिटी के हिसाब से सेंसिटिव है।

प्रोटेस्ट और बैन की मांग

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह विवाद और बढ़ गया, जहाँ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की खबरें आईं और ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। फिल्म पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने का आरोप लगाया गया। उत्तर प्रदेश में, डायरेक्टर के खिलाफ कथित तौर पर FIR दर्ज की गई, और कई जगहों पर प्रोटेस्ट में फिल्ममेकर और मनोज बाजपेयी के पुतले जलाए गए।

FWICE ने कड़ा रुख अपनाया

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने पहले नीरज पांडे की फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के टाइटल पर कड़ा एतराज़ जताया था। ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि ऐसा टाइटल सोशल सोहार्द और एकता को नुकसान पहुंचा सकता है। मनोज बाजपेयी फिल्म में एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं।

फिल्म की अनाउंसमेंट मुंबई में एक नेटफ्लिक्स इवेंट के दौरान की गई थी। लेकिन, टीज़र रिलीज़ होने के तुरंत बाद, टाइटल ने सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया, कई यूज़र्स ने आरोप लगाया कि इसमें एक खास कम्युनिटी को नेगेटिव और आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है।

मेकर्स को चेतावनी जारी की गई

OTT प्लेटफॉर्म्स को लिखे एक लेटर में, FWICE ने कहा कि वह, अपनी जुड़ी हुई संस्थाओं के साथ, फिल्म के टाइटल का कड़ा विरोध करता है क्योंकि यह एक खास कम्युनिटी और उसके पारंपरिक प्रोफेशन का अपमान करता है और आपत्तिजनक तरीके से उन्हें टारगेट करता है। ऑर्गनाइज़ेशन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर नीरज पांडे सही कदम नहीं उठाते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

अब जब मेकर्स टाइटल बदलने के लिए मान गए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफिडेविट जमा कर दिया है, तो उम्मीद है कि यह विवाद शांत हो जाएगा, हालांकि मामला अभी भी कानूनी जांच के दायरे में है।