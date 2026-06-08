“घूसखोर पंडित विवाद के बीच Manoj Bajpayee का बड़ा पलटवार, बोले- ‘अनपढ़ों से बात नहीं करता'”

Manoj Bajpayee: मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ‘घुसखोर पंडित’ विवाद और अपनी आने वाली फिल्म ‘गवर्नर’ पर खुलकर बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर हमेशा खुद को नए अंदाज़ में पेश करने के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर का कहना है कि मुश्किल किरदारों को समझने और निभाने का उनका जुनून पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है।

“किसी किरदार की गहराई को समझना मेरा जुनून है”

एक्टिंग के अपने तरीके के बारे में बात करते हुए बाजपेयी ने बताया कि वे एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर ध्यान देना पसंद करते हैं और हर रोल की तैयारी में हफ़्तों का समय लगाते हैं।

उन्होंने कहा, “मैं इस शहर में एक्टिंग करने आया था। एक ही तरह के किरदार बार-बार निभाने में मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। किसी किरदार की गहराई में उतरना और यह पता लगाना कि वे असल में कौन हैं, मेरे लिए एक जुनून जैसा है।”

एक्टर ने यह भी कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से कलाकारों को कई तरह के और हटकर रोल निभाने के ज़्यादा मौके मिले हैं।

मनोज बाजपेयी ने मानसिक थकान के बारे में खुलकर बात की

एक्टिंग की चुनौतियों पर बात करते हुए बाजपेयी ने माना कि किरदारों में पूरी तरह डूब जाना मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है।

उन्होंने कहा, “किसी किरदार की गहराई में जाने में मानसिक तनाव होता है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसा कर पाऊंगा। मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे सिर्फ़ एक ही रोल से जोड़कर देखें।”

मज़ाक-मज़ाक में उन्होंने यह भी कहा कि जब बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि वे हल्की-फुल्की कॉमेडी फिल्में करने लगें।

‘गवर्नर’ फिल्म RBI के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटरमनन से प्रेरित है

मनोज की आने वाली फिल्म ‘गवर्नर’, जो 12 जून को रिलीज़ होने वाली है, RBI के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटरमनन के जीवन और अनुभवों से प्रेरित है।

एक्टर ने साफ़ किया कि उन्होंने असल ज़िंदगी के उस व्यक्ति की नकल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके व्यक्तित्व के मूल भाव को पकड़ने पर ध्यान दिया।

बाजपेयी ने कहा, “वे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जिन्होंने हर चुनौती का डटकर सामना किया। हमने इस फिल्म पर लगभग साढ़े चार साल पहले काम शुरू किया था, और आज इसके विषय और भी ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं।”

“मैं अपने करियर को कभी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं मापता”

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र रखने वाले कई स्टार्स के उलट, बाजपेयी का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपने करियर को आंकड़ों के आधार पर नहीं आंका।

“मेरी प्राथमिकता यह है कि दर्शक मेरा काम देखें।” उन्होंने कहा, “अगर दर्शकों को फ़िल्म पसंद नहीं आती, तो कमाई के बावजूद वह फ़िल्म नाकाम मानी जाएगी। अगर हम सिर्फ़ बड़ी कमर्शियल फ़िल्में ही बनाते रहेंगे, तो सिनेमा आगे नहीं बढ़ पाएगा।”

एक्टर ने उन प्रोजेक्ट्स पर भी गर्व जताया जिन्हें क्रिटिक्स ने तो बहुत सराहा, भले ही वे बॉक्स ऑफ़िस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर पाए हों, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली।

इंडियन सिनेमा को अपनी एक्टिंग ग्रामर की ज़रूरत है

बाजपेयी ने एक्टिंग के तरीकों के बारे में भी जोश के साथ बात की और इंडियन परफॉर्मेंस की तुलना हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स से करने के जुनून की आलोचना की।

उन्होंने कहा, “इंडियन सिनेमा की अपनी ग्रामर है। हमारी भावनाएं, हाव-भाव और कहानी कहने की परंपराएं अलग हैं। हम हर परफॉर्मेंस को वेस्टर्न नज़रिए से नहीं परख सकते।”

एक्टर के मुताबिक, कलाकारों को ट्रेंड्स को आँख बंद करके फॉलो करने के बजाय अपने किरदारों की सांस्कृतिक जड़ों को समझने पर ध्यान देना चाहिए।

‘घुसखोर पंडित’ विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया

‘घुसखोर पंडित’ टाइटल को लेकर हुए विवाद पर बात करते हुए बाजपेयी ने माना कि फ़िल्म का नाम बाद में बदल दिया गया था, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि क्रिएटिव प्रोफेशनल्स आलोचनाओं का सामना करने के आदी होते हैं।

हालांकि, ऑनलाइन ट्रोल करने वालों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, “लोग सिर्फ़ टीज़र देखकर ही राय बना लेते हैं। किसी की गाली को गंभीरता से लेने से पहले, आपको यह देखना चाहिए कि गाली देने वाले व्यक्ति की शिक्षा और परवरिश कैसी है। मैं एक पढ़ा-लिखा इंसान हूँ और आज भी रोज़ पढ़ता हूँ। मैं अज्ञानी लोगों से बात क्यों करूँ?”

फ़ैन्स को ‘गवर्नर’ रिलीज़ का इंतज़ार

12 जून को ‘गवर्नर’ के सिनेमाघरों में आने के साथ ही, फ़ैन्स मनोज बाजपेयी को एक और दमदार रोल में देखने के लिए उत्सुक हैं। यादगार परफॉर्मेंस देने के उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, इस फ़िल्म से बहुत उम्मीदें हैं, जो साल की सबसे विचारोत्तेजक फ़िल्मों में से एक हो सकती है।