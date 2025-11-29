Karnal News, (आज समाज), करनाल : केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आज करनाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से संवाद कर उन्हें स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने हेतु जागरूक किया तथा पत्रक वितरित किए। इस अवसर पर लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर इस जन अभियान को और अधिक सशक्त बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के माध्यम से एक सशक्त वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाना न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि स्थानीय उद्योगों, पारंपरिक कौशल और उद्यमशीलता को भी महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है।

स्वदेशी अब केवल नारा नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बन चुका

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी अब केवल नारा नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि हर घर स्वदेशी–घर-घर स्वदेशी विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है और भारतीयों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई चेतना जगा रहा है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा करनाल रेलवे स्टेशन पर यात्री संपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मनोहर लाल ने स्वयं पहुंचकर यात्रियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि देश को मजबूत बनाना है, तो हमें अपने घरों और बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

भारत की हालिया तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर विश्व में उल्लेखनीय

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की हालिया तिमाही में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर विश्व में उल्लेखनीय है। यह भारत की आर्थिक मजबूती का संकेत है और आने वाले वर्षों में देश को वैश्विक तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भारत न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि कई देशों को ऊर्जा निर्यात भी कर रहा है।

दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा

दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के दौरान पोल गिरने से हुई मौत पर मनोहर लाल ने गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि घटना के बाद कोच को सस्पेंड कर दिया गया है और खेल मंत्री ने जांच बिठा दी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। परिवारों को पूरी सहायता दी जाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। खिलाड़ियों की मौत पर बीजेपी पर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना तथ्य के टिप्पणी करता है। हर मुद्दे में सरकार का हाथ देखने की आदत विपक्ष की बन चुकी है। ऐसे निराधार आरोपों का कोई आधार नहीं होता।

यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी साधा निशाना

करनाल में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस का रवैया दोगला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे कहते हैं कि SIR (Special Summary Revision) को नहीं मानेंगे, वहीं दूसरी ओर फर्जी वोट हटाने का विरोध करते हैं। जो विदेश में रहते हैं, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं—ऐसे वोटों को हटाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने वर्षों तक शासन में रही, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हमारे हाथ में जिम्मेदारी अभी केवल 15 वर्षों से है। सुधारों का विरोध कर कांग्रेस स्वयं अपने ही बयान से पलट जाती है। केंद्रीय मंत्री के अभियान में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें: Australia’s PM Wedding : एंथनी अल्बानीज ने 62 की उम्र में रचाई दूसरी शादी, पीएम से 16 छोटी हैं दुल्हन जॉडी हेडन