Mann ki Baat programme : मन की बात कार्यक्रम जन-जन को जोडऩे वाला संवाद : जांगड़ा

जिला भाजपा कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम सुनते राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, विधायकगण व पार्टी पदाधिकारी।

  • भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जिला कार्यालय में विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ सुनी मन की बात

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव एवं कोसली विधायक अनिल यादव व पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ सुना।

इस अवसर पर राज्य सभा सांसद राम चन्द्र जांगड़ा ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जन-जन को जोडऩे वाला संवाद है, जो समाज में सकारात्मक सोच और प्रेरणा का संचार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा किए गए विचार हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देते हैं और देश के विकास में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव एवं कोसली विधायक अनिल यादव ने भी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को जन-जन तक पहुँचाएँ, ताकि समाज में जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की भावना और मजबूत हो।

इस मौके पर राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा रामपाल यादव, जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल, नीतू चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, जिला मंत्री बीर सिंह छावडी, हरीश यादव, सोम गुर्जर, कैप्टन देवदत्त एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और मन की बात कार्यक्रम को सफल बनाया।

