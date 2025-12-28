Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री ने रेडियो कार्यक्रम के 129वें एपिसोड को किया संबोधित

Vir Singh
Mann Ki Baat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

PM Modi Address Maan Ki Baat Progam, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें और इस वर्ष के आखिरी एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2025 कैसा रहा, इस पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस साल की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही पीएम ने ‘आपरेशन सिंदूर’ का जिक्र किया। इस अलावा प्रधानमंत्री ने ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ पर अपने विचार रखे। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष पूरे देश से देश के प्रति प्यार और भक्ति की तस्वीरें सामने आईं।

आपरेशन सिंदूर की तारीफ की

प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंक हमले के प्रतिशोध में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए आपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से किसी से कतई कोई समझौता नहीं करता। बता दें कि आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की थी। इसके प्रतिशोध में भारतीय सुरक्षा बलों ने ‘आप्ररेशन सिंदूर’ चलाया और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त हमले का बदला लिया। इस तरह  आपरेशन सिंदूर देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का प्रतीक बन गया।

भारत-पाकिस्तान के बीच 4 दिन चला संघर्ष 

भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान व पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद की सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकी मार गिराए गए। पाकिस्तान ने भी आपरेशन सिंदूर के जवाब में कार्रवाई की और दोनों देशों के बीच 7 मई से 10 मई तक 4 दिन संघर्ष हुआ। इस भारी नुकसान से प्रभावित होकर, पाकिस्तान के मिलिट्री आपरेशंस के महानिदेशक (डीजीएमओ) ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, और उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष 10 मई को जमीन, हवा और समुद्र में सभी गोलीबारी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। इसके बाद संघर्षविराम हुआ।

दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक अपनी छाप छोड़ी

प्रधानमंत्री ने कहा, 2025 ने कई ऐसे अवसर भी दिखाए जिनसे देश के हर व्यक्ति को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर खेल व वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक अपनी छाप छोड़ी है।  दुनिया ने देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। आपरेशन सिंदूर के दौरान, देश के हर कोने में भारत माता के प्रति प्यार व भक्ति की तस्वीरें देखी गईं। लोगों ने अपने-अपने तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

‘वंदे मातरम’ के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन

पीएम ने कहा कि राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भी नजर आई। उन्होंने कहा, मैंने आपसे #VandeMataram150 के साथ अपने मैसेज और सुझाव भेजने का आग्रह किया था। देशवासियों ने इस अभियान में पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। इससे पहले 7 नवंबर को पीएम मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ‘वंदे मातरम’ के साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया था। उन्होंने  इस मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। पीएम ने ‘वंदे मातरम’ की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक पोर्टल भी लॉन्च किया था।

