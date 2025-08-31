Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम के 125वें एपिसोड को किया संबोधित

Mann Ki Baat 125th Episode, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात (Mann Ki Baat) के 125वें एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान इशारों-इशारों में अमेरिका के भारत पर लागू किए गए टैरिफ (Tariff) का जिक्र कर देश की जनता को एक बार फिर वोकल फॉर लोकल (vocal for local) अपनाने की सलाह दी। पीएम ने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भरता (self-reliance) को हथियार बनाकर हम यूएस टैरिफ से जंग जीत सकते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश में, खासकर उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और उत्तराखंड (Uttrakhand) में लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बारिश, बादल फटने के कारण भूस्खलन तथा बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान गहरा दुख जताया।

बचाव में सशस्त्र बलों, NDRF व SDRF के योगदान की सराहना की

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से सड़कों व पुलों जैसे बुनियादी ढांचों को हुए भारी नुकसान और लोगों के विस्थापन का जिक्र किया। उन्होंने ड्रोन और हेलीकॉप्टर, थर्मल कैमरा जैसी तकनीकों का उपयोग करके बचाव और राहत अभियान चलाने में सशस्त्र बलों और स्थानीय अधिकारियों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के योगदान की सराहना की।

जम्मू-कश्मीर में हुई दो उल्लेखनीय घटनाओं पर भी प्रकाश डाला